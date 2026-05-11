Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del costo de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este lunes, 11 de mayo de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 762,55 pesos colombianos. La cotización del Real muestra una leve apreciación: en la última semana subió 1,12% y en el último año avanzó 3,33%, señalando una mejora gradual. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 7.84%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, cuya volatilidad anual es del 14.89%. En las últimas 2 sesiones, la cotización del Real bajó frente al peso colombiano. Además, En los últimos 10 días, la cotización del Real alternó con frecuencia: inició estable, mostró movimientos mixtos con un breve repunte a mitad de período, volvió a estabilizarse y cerró con dos descensos consecutivos; balance casi neutro con leve sesgo bajista al final. Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: