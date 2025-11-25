Estados Unidos oficializó la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista y señaló a Nicolás Maduro como su principal responsable. (Fuente: Archivo)

Confirmado | El Gobierno de Colombia decretó que embargarán todas las tarjetas de crédito y cuentas bancarias que figuren en este listado durante diciembre

La tensión entre Washington y Caracas escaló a un nuevo nivel tras la decisión del Gobierno de Estados Unidos de designar oficialmente al Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (OTE).

La medida, que entró en vigor este lunes, marca un giro contundente en la política estadounidense hacia Venezuela e implica un endurecimiento de sanciones, mayores restricciones financieras y la posibilidad de operaciones contra estructuras asociadas al chavismo.

La resolución ubica al presidente venezolano Nicolás Maduro y a altos funcionarios de su gobierno como responsables directos de una red criminal transnacional vinculada al narcotráfico y a organizaciones como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa. El anuncio reconfigura el escenario político regional y genera nuevas preocupaciones sobre la estabilidad en el Caribe.

Qué significa la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista

El Departamento de Estado detalló que la designación se aplica al Cartel de los Soles por su presunta participación en actividades de narcotráfico, corrupción institucional y colaboración con grupos delictivos que operan en la región. Según el documento oficial, la estructura estaría “liderada” por Maduro y distintos miembros de su entorno político y militar.

La categoría de Organización Terrorista Extranjera amplía el alcance legal del Gobierno estadounidense para congelar activos, bloquear transacciones y restringir el movimiento de personas vinculadas con el grupo. Además, permite reforzar la cooperación con otros países para rastrear redes financieras o logísticas asociadas.

La respuesta del gobierno venezolano y las acusaciones cruzadas

Caracas rechazó la decisión de Washington y calificó la designación como una maniobra política dirigida a justificar acciones contra su soberanía. El Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que el llamado Cartel de los Soles “no existe” y acusó a Estados Unidos de impulsar un plan de desestabilización con el objetivo de controlar recursos estratégicos del país.

Estados Unidos declaró al Cartel de los Soles como organización terrorista y vinculó a Nicolás Maduro con su liderazgo.

Las autoridades venezolanas sostuvieron que la medida forma parte de un intento de “cambio de régimen” y aseguraron que todas las acusaciones serán desestimadas. La administración de Maduro denunció además que se trata de una “fabricación mediática” destinada a generar un clima de confrontación.

Preocupación internacional ante un posible escenario militar

El anuncio estadounidense coincidió con un despliegue de fuerzas militares en el Caribe que despertó inquietud en la región. La presencia de embarcaciones y unidades estratégicas alimentó especulaciones sobre una eventual operación contra infraestructura vinculada al gobierno venezolano.

Expertos explicaron que la designación como Organización Terrorista Extranjera no autoriza automáticamente intervenciones militares directas, pero sí habilita acciones enfocadas en golpear redes financieras, pistas clandestinas, campamentos irregulares y corredores usados por grupos criminales.

El clima de incertidumbre tuvo efectos inmediatos: varias aerolíneas internacionales suspendieron vuelos hacia Caracas ante advertencias sobre un “incremento en la actividad militar” en el espacio aéreo cercano a Venezuela.

Impacto en la aviación y creciente tensión regional

La suspensión de operaciones aéreas por parte de diversas compañías dejó al país con un servicio reducido y marcó uno de los efectos más visibles del conflicto diplomático. Las autoridades aeronáuticas estadounidenses catalogaron la situación como “potencialmente peligrosa”, lo que impulsó a las aerolíneas a reprogramar o cancelar itinerarios.

En paralelo, crecieron las tensiones con Trinidad y Tobago tras la llegada de un destructor estadounidense a Puerto España y la realización de maniobras militares cercanas a territorio venezolano. Aunque el gobierno trinitense negó la posibilidad de ataques desde su jurisdicción, Caracas interpretó el movimiento como parte de una estrategia de cerco.

Un conflicto que también se libra en el plano narrativo

La confrontación entre Estados Unidos y Venezuela no solo se desarrolla en el ámbito diplomático y militar, sino también en el terreno discursivo. Mientras Washington presenta la estructura vinculada al oficialismo venezolano como una red criminal organizada, Caracas sostiene que se trata de una construcción política destinada a justificar una intervención.

Organizaciones especializadas en crimen transnacional han advertido que la situación es más compleja de lo que ambas narrativas plantean. Señalan que, más que un cartel tradicional, existen dinámicas de corrupción institucional y colaboración entre funcionarios y grupos irregulares que operan en distintos territorios.

La declaración de la estructura como organización terrorista profundiza la distancia entre ambos gobiernos y coloca al Caribe en uno de los momentos de mayor tensión política y militar de los últimos años.