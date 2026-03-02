Una alerta de posible atentado terrorista encendió las alarmas en Antioquia y obligó a cancelar una rueda de prensa en el proyecto Hidroituango, donde estarían el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador Andrés Julián Rendón. La advertencia surgió luego de que se detectaran sobrevuelos de drones en la zona donde se realizaría el evento. De acuerdo con información entregada por autoridades departamentales, el plan criminal se habría proyectado para este lunes 2 de marzo, en un encuentro con cerca de 100 periodistas en el que se presentaría el avance del 95 % de la obra y la instalación de nuevas turbinas. La actividad también contemplaba anuncios clave para Medellín y el departamento. En un comunicado oficial se indicó que la recomendación fue aplazar el desplazamiento ante la presencia de drones de gran tamaño que, según reportes de seguridad, pertenecerían al frente 36 de las disidencias de las FARC que opera en la región. La decisión se tomó luego de que unidades en terreno advirtieran movimientos sospechosos sobre los puntos donde se desarrollaría la rueda de prensa. El gobernador Rendón explicó que fueron notificados por personal de la fuerza pública sobre un dron que llevaba varias horas sobrevolando el complejo energético, aparentemente concentrado en el área prevista para el encuentro con la prensa. Añadió que, aunque están acostumbrados a contextos de riesgo, la presencia de periodistas y equipos técnicos llevó a suspender la agenda por precaución. También señaló que la seguridad les informó que los dispositivos coincidirían con otros incautados recientemente en San Andrés de Cuerquia. El alcalde Federico Gutiérrez afirmó que la alerta se conoció hacia las 10 de la noche del día anterior y que la amenaza estaría alineada con acciones atribuidas a esa estructura armada ilegal, dirigida por alias Calarcá. Indicó que la empresa EPM ha sido blanco de intimidaciones por parte de ese grupo. Sin embargo, el comandante del Ejército Nacional, general Roger Gómez, sostuvo que la institución no emitió ninguna notificación formal sobre un plan específico contra los mandatarios o la infraestructura. Aunque reconoció que ese grupo ilegal tiene capacidad para ejecutar ataques con explosivos lanzados desde drones, aseguró que desconoce las razones exactas por las que se canceló la visita oficial.