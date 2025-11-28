Detienen a una mujer de 24 años por crear un perfil falso de TikTok y acosar a su compañera de trabajo.

El miércoles 26 de noviembre, las autoridades estadounidenses arrestaron a Hediyeh Hashemi, una mujer de 24 años que habría creado varios perfiles falsos en TikTok para acosar y difamar a su compañera de trabajo, identificada como Fardous Abdalla.

De acuerdo a la denuncia presentada por la víctima en abril de 2025, allegados suyos descubrieron múltiples cuentas que suplantaban su identidad y publicaban comentarios ofensivos y difamatorios sobre aspectos de su vida personal. Las autoridades iniciaron una investigación que culminó en la captura de la joven.

La mujer habría suplantado a su compañera en varias cuentas de TikTok

Según información divulgada por El Tiempo, en abril una amiga de Fardous Abdalla le alertó sobre la existencia de varios perfiles falsos en TikTok que usaban su nombre, fotografías de ella y de su padre, además de datos personales y mensajes que exponían detalles de su vida privada.

Su compañera de trabajo creó varios perfiles falsos en TikTok utilizando su nombre, imagen y compartiendo información personal sin su consentimiento. (Imagen: Archivo).

Para identificar a la persona detrás de las cuentas, las autoridades del condado de Bexar, en San Antonio (Texas), solicitaron colaboración a TikTok y enfocaron la búsqueda en uno de los perfiles falsos, @dosastripper28. Aunque el usuario ya no estaba activo, la plataforma proporcionó información técnica que permitió rastrear el correo electrónico asociado.

Cómo las autoridades lograron identificarla y qué cargos enfrenta

El rastreo digital realizado por los investigadores permitió conectar la dirección de correo usada para registrar uno de los perfiles falsos con un e-mail corporativo perteneciente a Hediyeh Hashemi, una conocida de la víctima en el trabajo.

Las autoridades procedieron a detenerla el 26 de noviembre. La joven enfrenta cargos por suplantación de identidad en medios electrónicos, según confirmó el detective Jesse Sánchez, miembro de la Unidad de Explotación Humana de la Policía de San Antonio, quien estuvo al frente de la investigación.

Quedó en libertad, pero con restricciones mientras avanza el caso

Hashemi había trabajado previamente en la misma empresa que Fardous Abdalla, lo que facilitaba su acceso a información personal de la víctima. Tras su arresto, recuperó la libertad luego de pagar una fianza de 7.500 dólares, pero quedó sujeta a estrictas condiciones mientras avanza el proceso judicial.

Hediyeh Hashemi fue liberada tras pagar una fianza de USD 7500. No puede acercarse a su compañera por orden del juez. Condado de Bexar

Por orden del juez, ambas mujeres tienen prohibido cualquier tipo de contacto, ya sea en persona, por redes sociales o a través de terceros, mientras se adelanta la investigación.