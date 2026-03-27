En una decisión sin precedentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, estableció que el amparo contra órdenes de aprehensión por delitos no graves surtirá efectos inmediatos. El Pleno determinó que la protección constitucional debe aplicarse sin esperar revisiones adicionales. La resolución surge tras la Contradicción de Criterios 13/2024, donde los ministros de la SCJN priorizaron el derecho a la libertad personal. La Suprema Corte explicó que la restitución del derecho fundamental debe darse de forma inmediata, pues “la ley no hace distinción al respecto”. Este fallo histórico garantiza que ninguna persona sea privada de su libertad bajo una orden ya invalidada. La SCJN concluyó que otorgar efectos inmediatos “brinda certeza jurídica a las personas”, impidiendo detenciones arbitrarias mientras las sentencias de amparo son legalmente impugnadas. La Suprema Corte aclaró que, bajo una interpretación literal del artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección aplica sin importar las razones de la concesión. Anteriormente, existía confusión sobre si el amparo debía ser “liso y llano” para ejecutarse. Ahora, el máximo tribunal puntualiza que la sentencia es efectiva incluso si puede ser modificada en el futuro. Este criterio busca evitar que los ciudadanos permanezcan recluidos injustamente por delitos que no ameritan la polémica medida de prisión preventiva oficiosa. El Pleno enfatizó que esta excepción legal responde a la necesidad de proteger derechos humanos de manera urgente. Al respecto, se señaló que la medida impide que se actúe con base en una “orden de aprehensión que ya fue invalidada”. El fallo de la SCJN unifica la postura de los tribunales colegiados del país, eliminando discrepancias judiciales previas. Con esto, se asegura que el sistema de justicia mexicano respete la libertad como un valor supremo por encima de los tiempos procesales ordinarios.