Brasil fue reconocido como el país con la fuerza armada más poderosa de América Latina, según el ranking Global Firepower 2025. A pesar de que en el imaginario colectivo suelen figurar potencias como Estados Unidos, Rusia o China a la hora de hablar de poder militar, este país sudamericano logró posicionarse en el puesto 11 a nivel mundial, superando incluso a naciones como Alemania, Israel y España.

Este índice, conocido como PowerIndex, evalúa más de 60 factores relacionados con capacidad militar, desde personal y armamento hasta logística, recursos naturales y tecnología.

El puntaje de Brasil fue de 0,2415, lo que lo ubicó por encima de sus vecinos latinoamericanos y lo consolidó como el país más fuerte militarmente en la región.

Brasil lidera en poder militar dentro de América Latina

El ranking publicado por Global Firepower (y citado por El Observador y La República) deja en claro que Brasil se mantiene como la principal potencia militar en América Latina. Su inversión constante en modernización de equipos, entrenamiento de tropas y desarrollo de industria bélica nacional, como la producción de aviones militares y vehículos blindados, le permiten mantener una fuerza armada equilibrada entre tierra, aire y mar.

Brasil ocupa el puesto 11 en el ranking militar mundial. (Fuente: Archivo) AFP

En este sentido, cuenta con más de 360.000 efectivos activos, una Marina con capacidad de proyección regional y una Fuerza Aérea que opera aeronaves de combate de última generación, lo que fortalece aún más su posición geopolítica.

Cómo se comparan otros países de la región

A nivel regional, el segundo y tercer lugar del ranking son ocupados por México (puesto 32) y Argentina (puesto 33), con puntuaciones considerablemente más bajas que la de Brasil.

Supera a países como Alemania, Israel y España en poder militar. (Fuente: Archivo)

Brasil no solo lidera por su tamaño y población, sino también por su capacidad estratégica y tecnológica, que lo posiciona como un actor clave en el escenario global. En un contexto mundial cada vez más tenso, su fuerza armada se mantiene lista para responder ante posibles amenazas y desafíos, consolidando su papel como la potencia militar más destacada de América Latina.