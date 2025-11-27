En esta noticia

La troncal de TransMilenio por la avenida 68 busca conectar el sur con el norte de Bogotá, mejorando la oferta de transporte y recuperando espacio público para peatones y ciclistas. El proyecto (parte de la primera línea del metro) suma nueve tramos y pretende integrar corredores clave como la avenida de Las Américas y la calle 26.

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) informó novedades sobre el tramo tres, donde se construye un deprimido que facilitará el flujo de buses y la interconexión con otros ejes viales. La instancia técnica reportó un avance superior al 73%, una señal de que el cronograma entra en una etapa de consolidación.

El corazón de la obra: el deprimido en construcción

El deprimido del grupo tres tiene una longitud de 485 metros y un ancho promedio de 8,25 metros; en él se ejecutan vigas, losas y excavaciones en múltiples niveles. Según la entidad, la estructura está próxima a empalmarse con el deprimido lateral de la avenida de Las Américas, un hito importante para la continuidad del corredor.

Se espera que la obra esté lista para 2027 (Fuente: IDU Bogotá).
En el sitio trabajan alrededor de 600 operarios concentrados en las labores subterráneas. En todo el corredor de la avenida 68 la fuerza laboral asciende a cerca de 5000 personas, lo que refleja la magnitud del proyecto y su impacto en empleo local.

Espacio público, ciclorrutas y estaciones

El tramo abarca 1,04 kilómetros y dejará 23.911 metros cuadrados de nuevo espacio público, 7228 metros cuadrados de zonas verdes y 0,84 kilómetros de ciclorrutas. Estas cifras muestran la apuesta por recuperar el entorno urbano y favorecer modos de transporte sostenibles.

En términos de estaciones, la ejecución de la estación TransMilenio calle 11 supera el 68% y avanza con el montaje de vagones, pasarelas y cubierta. Además, ya se habilitó un nuevo puente peatonal en la avenida 68 con calle 9C desde marzo de 2025.

Plazos y efectos esperados

El IDU espera que, con la aceleración de las obras, el deprimido esté listo para habilitarse parcialmente el próximo año y que la troncal se entregue hacia finales de 2027, antes del inicio comercial del metro.

La apertura del tramo mejorará la movilidad, incrementará la seguridad vial y elevará la calidad de vida para miles de bogotanos.