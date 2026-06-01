Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del precio de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este lunes, 1 de junio de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 730,96 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Real subió 129.84% y en el último año avanzó 27.77%.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real fue del 13.40%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.17%.

En la última sesión, la cotización del Real subió frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos 10 días, el Real mostró una leve tendencia alcista, con 4 jornadas de avance, 3 de retroceso y 3 sin cambios, tras un inicio débil y cierre con impulso.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Las personas que deseen adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: