La Línea 1 del Metro brindará viajes gratis a estos ciudadanos: el recorrido abarcará 16 estaciones.

China prepara un avión gigante para más de 800 pasajeros: tendrá 85 metros de ancho y volará a casi 1.000 km/h

La Línea 1 del Metro de Bogotá avanza hacia su entrada en operación. Esta iniciativa otorgará a algunos ciudadanos un pasaje gratuito para el primer recorrido del sistema. La tarjeta conmemorativa será entregada a quienes cumplieron con sus pagos de recaudo solidario en el año 2025.

La construcción de esta obra, esperada por más de cinco décadas por los habitantes de la capital colombiana, continúa su desarrollo en diferentes puntos de la ciudad. El proyecto incluye un recorrido de 23,9 kilómetros y 16 estaciones, desde el patio taller en Bosa hasta la calle 72 con avenida Caracas.

Línea 1 del Metro de Bogotá: así será el recorrido y cómo avanza la construcción

Al finalizar el mes de mayo, el Distrito notificó que las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá alcanzaron un avance general mayor al 80%. La ruta comenzará en el patio taller de Bosa y concluirá en la calle 72 con avenida Caracas.

La nueva línea abarcará 23,9 kilómetros de extensión con 16 estaciones y contará con conexiones al sistema TransMilenio, facilitando así los desplazamientos de los usuarios.

En la actualidad, los principales frentes de obra se localizan en áreas tales como la avenida Villavicencio, avenida Primero de Mayo, avenida NQS (carrera 30), calle octava sur, calle primera y avenida Caracas.

Este nuevo sistema transformará la movilidad en localidades como Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Los Mártires, Antonio Nariño, Santa Fe, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos, que estarán interconectadas a través de la primera línea.

Quiénes obtendrán un viaje gratis en el recorrido inaugural del Metro

A medida que se aproxima la entrada en operación del Metro de Bogotá, el Distrito ha anunciado la entrega de una tarjeta conmemorativa como parte de una estrategia destinada al reconocimiento de los ciudadanos.

La iniciativa pretende elogiar la participación de estos ciudadanos antes del inicio operativo de uno de los proyectos de infraestructura más significativos de la ciudad.

El beneficio estará dirigido a aquellos individuos que hayan cumplido con sus pagos de recaudo solidario durante 2025. Las personas que reciban la tarjeta tendrán la posibilidad de utilizarla para acceder a un pasaje gratuito durante el primer recorrido de la Línea 1 del Metro.