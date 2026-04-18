El presidente colombiano, Gustavo Petro, reconoció que el fracaso de su propuesta de paz total no es un problema personal sino un asunto que involucra a toda la nación. A tres meses de abandonar el cargo, el mandatario repasó los aciertos y errores de su gestión en una entrevista con RTVE y EFE. Con la llegada del último tramo de su mandato, muchos colombianos se preguntan qué dejará pendiente Petro cuando entregue el Palacio de Nariño el próximo 7 de agosto, fecha en la que asumirá quien resulte electo en los próximos comicios. Consultado por los escasos avances en las negociaciones con grupos armados, Petro sostuvo que la violencia ya no es un fenómeno generalizado sino que se concentra “en algunas zonas” del país. En ese marco, destacó que Colombia registra actualmente la tasa de homicidios más baja desde 1993, un logro que atribuyó al proceso de paz con las FARC, firmado en 2016. Sin embargo, admitió que no logró reducir esa tasa durante su gestión, lo que calificó como un “fracaso nacional”, aunque también propio. Incluso apuntó a factores externos como parte del problema: según Petro, el consumo de cocaína en Europa alimenta el conflicto interno colombiano, y llamó a los países del viejo continente a legalizar la sustancia como una vía para reducir la violencia. Más allá del proceso de paz, Petro identificó como su principal error de gobierno haber designado funcionarios que no estaban alineados con su proyecto político. “Por mi amplitud ideológica cometí una tontería que le está costando muchísimo a Colombia”, afirmó, y señaló que incorporó personas que se presentaban como moderadas pero que, según él, terminaron actuando “a la derecha” del expresidente Álvaro Uribe. El mandatario indicó que esos funcionarios, a quienes describió como gente “que no servía”, terminaron traicionándolo. Al colombiano le quedan tres meses en el cargo con tareas aún sin resolver, entre ellas lograr acuerdos de paz con las decenas de grupos armados que siguen operando en el territorio. La llamada paz total, bandera de su gobierno desde 2022, no logró concretarse en acuerdos duraderos con los principales actores del conflicto. No obstante, su gobierno sí impulsó reformas sociales de alcance, como la reforma laboral y la del sistema sanitario, avances concretos de su administración en materia de derechos y bienestar. El presidente confesó que aún no sabe qué hará una vez que abandone el cargo. Indicó que su futuro dependerá del resultado electoral: “Si ese voto nos regresa al pasado y a la muerte, yo ya no podría subsistir”, sostuvo. Y dejó la decisión en manos de la ciudadanía: que el pueblo decida si lo “manda al ostracismo” o si profundiza el camino iniciado y construye, en sus palabras, “una democracia multicolor”.