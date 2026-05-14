La posibilidad de una nueva discusión constitucional volvió a instalarse en el centro del debate colombiano tras recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro. Sus palabras generaron ruido político inmediato, especialmente porque el tema toca uno de los pilares institucionales más sensibles del país. Aunque el mandatario aclaró que no busca eliminar la Constitución de 1991, sí dejó abierta la puerta a una modificación estructural. La idea de ampliar la Constitución despertó dudas entre opositores, juristas y distintos sectores sociales que siguen de cerca cada movimiento del Gobierno. El planteo no apareció de forma aislada. También estuvo acompañado por anuncios relacionados con decretos de orden público, una combinación que elevó la atención sobre el rumbo institucional y político del Ejecutivo en medio de un contexto nacional complejo. Durante una intervención oficial, Gustavo Petro explicó que su intención no es derogar la Constitución vigente, sino sumar un nuevo capítulo enfocado en reformas sociales. Según el presidente, muchas de esas iniciativas llevan décadas sin avanzar por falta de voluntad legislativa. Entre los puntos mencionados aparecen debates vinculados con salud, trabajo, sistema pensional y transformaciones sociales impulsadas por su administración. Petro sostiene que estas reformas fueron bloqueadas reiteradamente en el Congreso y requieren una vía política más amplia. La mención a una eventual modificación constitucional revivió el debate sobre una posible asamblea constituyente, aunque el mandatario evitó confirmar formalmente ese camino. Aun así, la discusión sobre ampliar la Constitución volvió a posicionarse como eje central de la agenda pública. En la misma intervención, el presidente anunció que avanzará con nuevos decretos de orden público, argumentando que cuenta con competencias constitucionales y electorales para tomar determinadas decisiones administrativas. Estas declaraciones fueron interpretadas por sectores opositores como una señal de mayor concentración política en el Ejecutivo. Desde distintos espacios cuestionaron el alcance de esas medidas y pidieron claridad institucional sobre los próximos pasos del Gobierno. Además del debate constitucional, Petro también abordó temas de seguridad y conflicto armado. Allí aseguró haber presentado fórmulas alternativas para enfrentar la violencia interna y mejorar procesos de negociación de paz. La combinación entre decretos de orden público, reformas sociales y discusión constitucional mantiene abierta una conversación política de alto impacto en Colombia, especialmente en un escenario previo a nuevas definiciones electorales y legislativas.