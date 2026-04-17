Dos de las economías más grandes del continente avanzan en una coordinación política y estratégica que busca algo más que beneficios comerciales. El objetivo declarado es ganar margen de maniobra frente a actores globales que históricamente marcaron la agenda regional. Las grandes potencias suelen medir sus movimientos en función de equilibrios que rara vez se alteran de forma abrupta. Sin embargo, en América Latinacomienza a tomar forma una dinámica que despierta atención fuera de la región y redefine viejas relaciones de poder. Detrás de acuerdos bilaterales y gestos diplomáticos, se perfila una alianza que no apunta a la confrontación directa, pero sí a negociar en mejores condiciones con las grandes superpotencias. El alcance real de este entendimiento empieza a verse en los números y en los sectores involucrados. El entendimiento apunta a una integración progresiva en áreas estratégicas como comercio, industria, energía y tecnología, con la intención de construir una voz común en foros internacionales. La coordinación permite a ambos países sentarse a negociar con Estados Unidos, China y la Unión Europea desde una posición más equilibrada. La iniciativa impulsada por los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum busca fortalecer el vínculo entre Brasil y México, las dos mayores economías de América Latina. Esta cooperación no es nueva y se apoya en una agenda bilateral extensa, construida a lo largo de los años mediante numerosos acuerdos comerciales, industriales y de cooperación, sin que exista una cifra oficial única y consolidada publicada por ambos Estados. Brasil aporta una economía diversificada, con fuerte peso en agronegocios, energía y minería, mientras que México suma una industria manufacturera altamente integrada al mercado norteamericano a través del T-MEC. Esta complementariedad explica el interés mutuo en profundizar la alianza. De cara a este 2026, se anticipa una fase de integración sectorial más profunda, centrada en áreas clave como: El avance conjunto de Brasil y México no tiene como objetivo desplazar a las superpotencias, sino transformar a América Latina de una tradicional zona de influencia en un actor geopolítico con mayor autonomía y capacidad de decisión. Brasil y México concentran más del 55% del PBI de América Latina y cerca del 60% de las exportaciones regionales, un volumen que les confiere un peso político difícil de ignorar. Esta realidad comienza a modificar la percepción de actores externos hacia la región. Europa observa con interés este acercamiento, particularmente por su vínculo con el Mercosur y el T-MEC, mientras que Estados Unidos analiza cómo esta mayor cercanía podría influir en su histórica relación industrial con México. Simultáneamente, China, principal comprador de materias primas brasileñas, enfrenta un bloque más coordinado al momento de negociar condiciones.