Colpensiones ha generado preocupación entre los afiliados que se encuentran en el rango de edad de 55 a 60 años. La entidad ha señalado que la pensión de vejez no se otorga de manera automática, sino que requiere un trámite obligatorio. Este procedimiento, si no se lleva a cabo antes de alcanzar la edad legal, podría impedir el acceso definitivo a la mesada. El riesgo es significativo: errores no subsanados a tiempo pueden excluir al trabajador del sistema pensional. La advertencia se dirige especialmente a aquellos que se encuentran a pocos años de alcanzar la edad de jubilación y que aún no han evaluado su situación actual dentro del sistema público de pensiones en Colombia. Un aspecto fundamental es la revisión y validación de la historia laboral. Colpensiones requiere que los afiliados que se encuentren a dos años o menos de alcanzar la edad de pensión —57 años para mujeres y 62 para hombres— confirmen que todas sus semanas cotizadas estén debidamente registradas. Este procedimiento no es opcional ni meramente decorativo. Si la historia laboral presenta vacíos, errores o inconsistencias, el reconocimiento de la pensión se detiene hasta que se realicen las correcciones necesarias. En ciertas circunstancias, si no se actúa con prontitud, el proceso puede tornarse irreversible. Colpensiones ha identificado que un gran número de colombianos únicamente examinan su historia laboral al alcanzar la edad de jubilación. En este momento, la corrección de errores puede requerir meses o incluso años, lo que retrasa la jubilación y deja al trabajador sin ingresos pensionales durante ese periodo. La historia laboral es el documento que determina si un individuo cumple con las semanas mínimas exigidas por la ley. Cualquier error en este registro puede resultar en que, en términos formales, el afiliado no cumpla con el requisito, a pesar de haber trabajado durante toda su vida. El proceso es gratuito y puede llevarse a cabo sin la intervención de intermediarios. Los pasos fundamentales son: En caso de que se identifiquen inconsistencias, el afiliado deberá presentar una solicitud de corrección y proporcionar documentos de respaldo, tales como certificados laborales, desprendibles de pago, contratos o constancias del empleador. Colpensiones enfatiza que la pensión no se activa de manera automática: el afiliado debe desempeñar un papel proactivo para salvaguardar su derecho. El mayor riesgo recae sobre aquellos trabajadores que se encuentran próximos a la edad de jubilación y nunca han verificado su información. Un error en el número de cédula, en el nombre, en la fecha de nacimiento o en los periodos cotizados puede transformarse en un impedimento insalvable si no se corrige antes de iniciar el proceso de pensión. Es fundamental prestar atención a los siguientes aspectos al revisar el historial: Ignorar estos elementos puede resultar en años de espera o, en el peor de los escenarios, en la pérdida del derecho a la pensión. La omisión en la revisión y corrección de la historia laboral puede acarrear consecuencias significativas: Es imperativo prestar atención a estos aspectos para evitar complicaciones futuras.