Tiendas D1 ha lanzado recientemente un producto innovador que ha suscitado el interés de los aficionados a la cocina. Se trata del Sartén Eléctrico con Tapa Cocuk, disponible en todas las sucursales del país a un precio de $69.900, lo que lo convierte en uno de los electrodomésticos más asequibles en el mercado colombiano. Este sartén, diseñado para el uso doméstico, permite la elaboración de una amplia gama de platillos, desde desayunos hasta almuerzos completos, sin necesidad de utilizar una estufa. Su sistema antiadherente, el control de temperatura ajustable y la tapa de vidrio templado con escape de vapor facilitan que cocinar sea más fácil, rápido y seguro. El Cocuk XH-30B posee un diámetro interior de 30 cm y una capacidad de 2.200 ml, lo que lo convierte en una opción óptima para familias pequeñas o parejas. Su potencia de 1.400 W garantiza una cocción uniforme, mientras que las asas diseñadas para permanecer frías al tacto evitan quemaduras durante su manipulación. Además, dispone de una luz indicadora de funcionamiento que señala cuándo el dispositivo está encendido y regulando la temperatura, un aspecto que resulta extremadamente útil para prevenir accidentes en la cocina. El nuevo sartén eléctrico de D1 se presenta como una opción ideal para quienes valoran la practicidad. Al no requerir gas ni instalación, es adecuado para su uso en apartamentos de dimensiones reducidas, residencias universitarias o incluso durante viajes. Su diseño compacto y moderno facilita tanto su almacenamiento como su transporte. Gracias a su revestimiento antiadherente, los alimentos no se adhieren a la superficie, lo que simplifica considerablemente el proceso de limpieza. Para mantenerlo en óptimas condiciones, es suficiente utilizar un paño húmedo o una esponja suave, garantizando así su durabilidad y funcionalidad. El Sartén Eléctrico con Tapa Cocuk (XH-30B) se ofrece en todas las Tiendas D1 del país y en su página web oficial. Este artículo, con un costo de $69.900 por unidad, se posiciona como uno de los más destacados del catálogo, brindando una notable relación calidad-precio para los consumidores. Este producto se encuentra disponible en todas las Tiendas D1 del país, así como en su sitio web oficial. Con un precio de $69.900 por unidad, este producto se destaca como uno de los más relevantes del catálogo, ofreciendo una excelente relación calidad-precio para los consumidores.