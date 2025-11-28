Los resultados de la Lotería de Bogotá ya están disponibles para quienes participaron en el sorteo. Los números ganadores de esta jornada ofrecen una nueva oportunidad para los colombianos que procuran cambiar su vida con un golpe de suerte.

Durante el sorteo del jueves, 27 de noviembre de 2025, las cifras ganadoras del Premio Mayor de $ 14000 millones, de la serie 46, fueron 6745.

Fuente: narrativas-co

Lotería de Bogotá: los resultados del sorteo del jueves, 27 de noviembre de 2025

La Lotería de Bogotá, conocida como "la que más billete da", ha dado a conocer cuáles fueron los últimos números ganadores en cada una de las categorías. Estos son los siguientes:

Premio Mayor: 6745, serie 46

Mega Gordo de $ 500 millones: 2620, serie 279

Súper Gordo de $ 250 millones: 6827, serie 190.

Premios de $ 50 millones

Las cifras de los Premios Secos de 50 millones de pesos son:

6897, serie 1

8139, serie 133

650, serie 247

9677, serie 77

5160, serie 170.

Premios de $ 20 millones

Por su parte, las cifras ganadoras de la quinta categoría de Premios Secos de 20 millones de pesos son las siguientes:

1769, serie 345

3163, serie 349

1345, serie 191

8074, serie 466

6538, serie 35

5350, serie 451

5374, serie 20

8625, serie 193.

Fuente: narrativas-co

¿Cuándo se juega la Lotería de Bogotá?

El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar detalló que los sorteos de la Lotería de Bogotá se realizan todos los jueves desde las 22.25 horas, aunque podrían atrasarse por múltiples circunstancias. Además, el Decreto 3034 de 2013 establece que, de caer en día festivo, se celebrará otro día de la semana.

¿Dónde y cómo cobro un premio de la Lotería de Bogotá?

La Lotería de Bogotá informó que los premios menores a seis salarios mínimos se podrán cobrar en las loterías y puntos de venta oficiales, pero atravesado ese monto se necesitará acudir a la oficina ubicada en la dirección carrera 32 A # 26 – 14 Bogotá con la siguiente documentación:

Boleto o fracción original

Fotocopia de la cédula de ciudadanía

Consentimiento donde se valide o solicite le sea consignado el premio a determinada cuenta bancaria o cheque

En el caso de que se le consigne el premio, se debe anexar certificación bancaria donde se certifique que la cuenta está activa

Llenar el formato de Identificación de Ganadores.

Recomendaciones para los apostadores

Para prevenir la ludopatía, es esencial establecer límites en el tiempo y dinero dedicados a los juegos de azar. Controla tus actividades y busca opciones de entretenimiento sin apuestas. Si el juego impacta tu vida, busca ayuda.En Colombia, puedes contactar a Jugadores Anónimos para apoyo. Escribe a contactenos@jugadoresanonimoscolombia.org o llama a 3115254239, 3205446642 y 3017633314. No estás solo, hay recursos para ayudarte.