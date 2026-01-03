Golpe al tránsito los sábados: Bogotá refuerza el pico y placa para vehículos con placas de afuera.

Bogotá avanzó en el debate sobre el pico y placa sabatino para vehículos matriculados fuera de la ciudad, una iniciativa impulsada por la Alcaldía con el objetivo de mejorar el recaudo y fortalecer la inversión en movilidad. La propuesta, sin embargo, generó reacciones encontradas entre autoridades locales, conductores y gobiernos vecinos.

Según informó Semana, la medida apunta a los automóviles que circulan de manera frecuente por la capital pero están registrados en otros municipios o departamentos. Desde la administración distrital sostienen que este fenómeno tiene impacto directo en los recursos disponibles para obras viales y mantenimiento de la malla urbana.

Con el inicio de 2026 como horizonte inicial, muchos conductores comenzaron a consultar si la restricción comenzará a aplicarse de inmediato y bajo qué condiciones. Sin embargo, el propio alcalde aclaró que el proceso aún está en etapa de discusión.

Golpe al tránsito los sábados: Bogotá refuerza el pico y placa para vehículos con placas de afuera. (Fuente: archivo) Renata Alvarez Velez

Qué decidió la Alcaldía de Bogotá sobre el pico y placa los sábados

De acuerdo con declaraciones del alcalde Carlos Fernando Galán, la restricción no entrará en vigencia en enero de 2026, como se había planteado inicialmente. La decisión responde a la necesidad de seguir dialogando con los municipios vecinos y con la Gobernación de Cundinamarca para buscar un consenso regional.

El gobernador de Cundinamarca, Emilio Rey, expresó reparos a la propuesta y pidió que cualquier decisión tenga en cuenta el impacto sobre miles de propietarios que viven fuera de Bogotá pero trabajan o se movilizan a diario en la ciudad.

Desde el Distrito explicaron que la idea es aplicar el pico y placa dos sábados al mes, aunque el esquema final todavía no está definido. La discusión incluye alternativas para mitigar el impacto económico sobre los ciudadanos.

Por qué Bogotá busca incentivar la matrícula de vehículos en la ciudad

Según datos citados por el alcalde Galán cuando presentó la iniciativa, desde 2012 cayó la proporción de vehículos nuevos matriculados en Bogotá. Esa tendencia habría provocado que, desde 2015, unos 241.000 autos dejaran de registrarse en la capital, lo que implicó menores ingresos para inversión pública.

Golpe al tránsito los sábados: Bogotá refuerza el pico y placa para vehículos con placas de afuera. (Fuente: archivo)

La Alcaldía calcula que esa situación significó dejar de percibir alrededor de 1,1 billones de pesos, recursos que podrían haberse destinado a obras de movilidad, mantenimiento vial y mejoras en el transporte.

Qué beneficio tendrían quienes trasladen la matrícula a Bogotá

El mandatario distrital señaló que los propietarios que decidan trasladar la matrícula de sus vehículos a Bogotá podrían acceder a beneficios concretos. Entre ellos, no estar alcanzados por el pico y placa sabatino y evitar costos adicionales asociados a la medida.

Mientras continúan las mesas de trabajo entre el Distrito, los municipios y el departamento, la aplicación del pico y placa los sábados permanece en evaluación, a la espera de una definición que logre equilibrio entre movilidad, finanzas públicas y el impacto sobre los conductores.