En Colombia, las regulaciones de tránsito imponen controles específicos para aquellos que buscan renovar su licencia de conducción, especialmente en etapas avanzadas de la vida. Aunque no se establece un límite máximo para continuar conduciendo, se requiere una verificación periódica de aptitud física, capacidad visual y estado cognitivo de cada conductor. Para quienes superan los 65 años, estas evaluaciones se convierten en un requisito esencial al momento de actualizar su documento. Esta no es una normativa reciente, sino que desde hace años se establece que toda renovación debe incluir un examen médico en un centro autorizado por las autoridades de tránsito. Además, ante los ajustes recientes en los requisitos de tránsito, numerosos conductores desean conocer con precisión cada cuánto deben actualizar su licencia, qué evaluaciones médicas son obligatorias y cuáles son los pasos para completar el proceso dentro del RUNT. Todos los conductores, sin distinción de edad, están obligados a someterse a una valoración médica integral que incluya evaluaciones físicas, cognitivas y de coordinación motriz, siempre en un Centro de Reconocimiento de Conductores debidamente autorizado. Este procedimiento no es una novedad, sino que forma parte del protocolo habitual para validar la aptitud para el manejo. De acuerdo con lo estipulado por la normativa de tránsito, los plazos para la renovación varían según la edad del conductor: Además del examen médico obligatorio, todos los conductores deben cumplir una serie de requisitos antes de solicitar la renovación, independientemente de su edad. Estas medidas no representan restricciones nuevas, sino parte del sistema habitual diseñado para garantizar una conducción segura. El objetivo central es prevenir accidentes y asegurar que quienes continúan manejando lo hagan en condiciones óptimas, protegiendo a todos los actores viales. Para renovar la licencia es indispensable: En Colombia, todos los conductores, sin importar su edad, deben presentar un examen médico de aptitud para renovar su licencia, conforme a las normas establecidas por el Código Nacional de Tránsito. Esta valoración es indispensable para certificar que la persona mantiene las capacidades físicas, cognitivas y motrices necesarias para conducir con seguridad. Las autoridades enfatizan que la exigencia del examen no constituye una nueva medida, sino un procedimiento reglamentario vigente desde hace años, pensado para fortalecer la seguridad vial. A través de estas evaluaciones periódicas, los organismos de tránsito buscan garantizar que cada conductor continúe apto para manejar y prevenir incidentes en las vías del país.