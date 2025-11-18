Se despide la licencia de conducir para mayores de 60 años: el requisito obligatorio por el que ya no podrán manejar.

El Gobierno de Colombia ha implementado condiciones estrictas en el proceso de renovación de la licencia de conducir para personas mayores de 65 años. Estas disposiciones buscan garantizar que los conductores con amplia experiencia mantengan las capacidades físicas y mentales necesarias para movilizarse con seguridad por las vías del país.

La normativa vigente no fija una edad límite para dejar de conducir; sin embargo, establece que los adultos mayores deben someterse a evaluaciones periódicas más rigurosas. Dichas valoraciones incluyen pruebas médicas, exámenes de coordinación motriz y controles visuales, realizados en centros de reconocimiento autorizados.

La iniciativa del Gobierno hace parte de las medidas del Código Nacional de Tránsito, que regula tanto a peatones como a conductores y que, en este contexto, busca disminuir los accidentes en las carreteras colombianas.

Los mayores de 60 años no renovarán su licencia sin este requisito

Los conductores particulares menores de 60 años deben renovar su licencia cada 10 años. No obstante, la periodicidad del trámite cambia: quienes tengan entre 60 y 80 años deberán hacerlo cada cinco años, mientras que los mayores de 80 deberán realizar la renovación de forma anual.

En todos los casos, el requisito clave es presentar un certificado médico expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) acreditado, donde se verifique el estado físico, mental y motriz del solicitante. Además, es indispensable estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Requisitos esenciales para renovar tu licencia de conducción

Para completar el proceso, los ciudadanos mayores de 65 años deben:

Presentar el examen médico solicitado por la autoridad de tránsito.

Estar a paz y salvo por comparendos o infracciones.

Pagar el valor correspondiente , el cual varía según el tipo de vehículo.

Con este refuerzo en los controles, el Gobierno pretende equilibrar el derecho a la movilidad con la seguridad vial, con la intención de evitar que la edad avanzada incremente los riesgos de siniestralidad en el territorio nacional.