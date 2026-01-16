En esta noticia

En diversas plataformas, como TikTok, ha comenzado a difundirse una fórmula casera que ha captado la atención por su bajo costo y versatilidad. Esta se elabora mediante una sencilla combinación de cáscara de banana, agua y bicarbonato de sodio.

Aunque a simple vista pueda parecer un experimento doméstico, el resultado es eficaz para limpiar metales, desinfectar espacios y hasta fortalecer las plantas.

Este truco ha ganado popularidad al ofrecer una opción natural frente a los limpiadores industriales, utilizando ingredientes que son de fácil acceso en el hogar y sin causar un impacto negativo en el medio ambiente.

Para preparar esta mezcla natural, se requieren los siguientes componentes:

  • 1 cáscara de banana
  • 1 vaso de agua
  • 1 cucharada de bicarbonato de sodio
ingredientes
una mezcla homogénea

Te puede interesar

Inauguran el aeropuerto más impresionante del continente: inversión histórica y capacidad para 20 millones de pasajeros

Los beneficios y aplicaciones de esta mezcla en la vida diaria

  1. Fertilizante ecológico: la banana es rica en minerales como potasio y magnesio, que son fundamentales para enriquecer el suelo y promover el crecimiento de las plantas. Puede ser aplicada directamente en la maceta o diluida en agua de riego.
  2. Limpieza de acero inoxidable: el producto es eficaz para eliminar residuos, manchas y olores en cubiertos, mesadas o electrodomésticos. Su aplicación se realiza con un paño, permitiendo que actúe antes de enjuagar.
  3. Eliminador de olores: es altamente efectivo para neutralizar malos olores en la basura, el fregadero o la nevera. El bicarbonato potencia el efecto desodorante natural.
Fórmula casera de cáscara de banana y bicarbonato para limpieza profunda y ecológica. (foto: archivo).
Fórmula casera de cáscara de banana y bicarbonato para limpieza profunda y ecológica. (foto: archivo).

Recomendaciones clave para finalizar

  • No sustituye completamente a los limpiadores convencionales, pero reduce el uso de químicos agresivos.
  • Conviene usarla recién preparada para aprovechar todas sus propiedades.
  • No debe almacenarse por largo tiempo, ya que puede fermentar.
  • Ideal para quienes prefieren alternativas sostenibles y naturales en el hogar.
remedio doméstico

Te puede interesar

El hallazgo del siglo: encuentran toneladas de oro bajo el agua y se reconfigura la riqueza histórica de todo un país

Te puede interesar

Construyen la fábrica más grande del mundo: este centro industrial supera en tamaño a importantes metrópolis