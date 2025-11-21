Adiós a la licencia de conducción: las personas que no tengan este documento no podrán volver a manejar. (Imagen: Archivo).

Las normas de tránsito en Colombia señalan que no se cancela la licencia de conducir, pero sí existen controles más rigurosos: cualquier persona que circule sin licencia válida y sin el documento médico registrado en el RUNT no podría volver a manejar de forma legal. La medida busca disminuir la accidentalidad y verificar capacidades antes de la renovación.

El documento clave es el certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz, emitido por un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) habilitado. Sin ese dictamen cargado en el sistema, los organismos de tránsito rechazan la expedición o renovación de la licencia; conducir en ese estado expone a comparendos e inmovilización del vehículo.

Licencia de conducción: el documento que todos necesitan para poder transitar

Para manejar es indispensable disponer de una licencia vigente y del certificado médico emitido por un CRC autorizado, el cual debe quedar inscrito en el RUNT. Este examen valora la visión, la audición, la coordinación y el estado general. Sin esa validación electrónica, la autoridad no expide ni renueva la licencia. Si el conductor circula en esas condiciones, puede recibir sanción, puntos negativos y hasta la inmovilización del vehículo.

El procedimiento inicia con una cita en un CRC habilitado, donde se realizan pruebas de visión, motricidad y reflejos. Una vez aprobado, el centro carga el resultado al sistema para permitir la expedición o renovación de la licencia según la categoría (A, B, C) y la edad.

Conducir sin licencia o con el documento vencido supone comparendo y posibles patios. Además, se exige tener al día el SOAT y la revisión técnico-mecánica cuando aplique. Lla ausencia de cualquiera de estos soportes también es sancionable.

Qué ocurre si no tenés el certificado o la licencia al día

Si el certificado no está registrado en el RUNT, la oficina de tránsito no tramita tu licencia. Manejar así te expone a una multa y a que inmovilicen el vehículo. La regularización exige realizar el examen en un CRC.

Si la licencia está vencida, lo aconsejable es programar el examen con anticipación: los turnos pueden tardar, y sin dictamen de aptitud no hay renovación. No existe una “anulación” masiva de licencias, pero el mensaje oficial es claro: sin documentos y evaluación vigente, no se puede conducir.

Checklist para no quedar inhabilitado

Revisá estos aspectos antes de transitar para evitar comparendos e inmovilización:

Certificado en RUNT : examen apto vigente cargado por un CRC.

Licencia vigente : categoría adecuada y : categoría adecuada y sin fecha caducada

SOAT activo : póliza válida y verificable.

Tecnomecánica: requerida según antigüedad y tipo de vehículo.