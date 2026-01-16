La vasta cadena no logró establecerse en un mercado que ya estaba dominado por sus competidores. (Fuente: Archivo)

Otra reconocida cadena de supermercados de Colombia se despide de sus clientes. Esta joven pero innovadora marca de tiendas cerrará todas sus sedes, según lo decidió la multinacional que la trajo al país.

Se trata de Tiendas Spid, uno de los nuevos formatos que el grupo Cencosud trajo al país para ofrecer compras diarias con velocidad y calidad. Esta cadena no pudo competir con las grandes tiendas de conveniencia como D1 o Ara.

Spid mantenía un formato particular con rapidez y entregas a domicilio en menos de 30 minutos. Cencosud espera fortalecer sus otras marcas para competir con grandes empresas como Éxito y Olímpica.

La cadena Spid cesa operaciones en Colombia

El plan de Cencosud será entonces fortalecer la propuesta de valor de Jumbo, Easy y Metro como sus marcas principales de cara a los consumidores colombianos. También confirmaron que más del 90% de los empleados han sido reubicados en otras operaciones del grupo.

El grupo multinacional Cencosud confirmó que cerrará todas las sedes de su cadena Spid. La compañía no pudo ingresar a un mercado acaparado por otras tiendas como D1 o Ara.

“Culmina su ciclo como parte de la evolución del modelo operativo de la compañía en el país, orientado a fortalecer la propuesta de valor de Jumbo (hipermercados), Easy (mejoramiento del hogar) y Metro (supermercados) como marcas principales de cara a los colombianos", señalaron a Portafolio.

La cadena Spid en Colombia y su impacto

Cencosud lanzó Spid en 2021 con el propósito de diversificar sus formatos y competir en el sector de las tiendas de conveniencia frente a D1, Ara y Oxxo. Con ubicaciones estratégicas en áreas de alta afluencia, se proponían ofrecer productos de consumo con atención y cercanía de calidad.

Spid operaba en tiendas de Bogotá que anteriormente eran locales de Metro Express. Sin embargo, apenas cuatro años después, se vieron en la necesidad de optar por el cierre para concentrarse en sus marcas más reconocidas.