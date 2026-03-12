El Gobierno de Colombia oficializó una jornada que alterará la rutina de miles de funcionarios públicos en todo el país. A través de una disposición vigente, el viernes 17 de abril de 2026 será considerado día cívico para las entidades del orden nacional, lo que implica suspensión de actividades laborales y de atención al público en gran parte de la administración central. Aunque no se trata de un festivo oficial del calendario colombiano, en la práctica muchos trabajadores del sector público tendrán un descanso que se sumará al fin de semana. La decisión también generará ajustes en varios trámites del Estado y obligó a modificar algunos vencimientos del calendario tributario. La jornada fue establecida mediante el Decreto 500 de 2024, que determinó que el tercer viernes de abril de cada año será declarado día cívico para las entidades nacionales. El Día Cívico de la Paz con la Naturaleza se celebrará el viernes 17 de abril de 2026. La fecha corresponde al tercer viernes del mes de abril, tal como lo estableció el Gobierno nacional en el decreto que creó esta jornada. Durante ese día, las entidades del orden nacional suspenderán sus actividades habituales y no prestarán atención al público. Esto incluye ministerios, departamentos administrativos y otras dependencias del Ejecutivo. En términos administrativos, el día se considera no hábil, lo que implica que varios procesos del Estado se detienen temporalmente. Sin embargo, servicios considerados esenciales —como salud, seguridad, atención de emergencias o transporte— seguirán operando con normalidad. No. El 17 de abril no es un festivo oficial, pero sí un día cívico decretado por el Gobierno nacional. Esto significa que la medida aplica principalmente para entidades públicas del orden nacional, cuyos funcionarios no deberán trabajar durante esa jornada. Sin embargo, el sector privado no está obligado a suspender actividades, aunque algunas empresas podrían adoptar la medida de forma voluntaria. Además, alcaldías y gobernaciones pueden decidir si se suman o no a la jornada en sus respectivos territorios. El Gobierno nacional creó esta fecha con el objetivo de promover una jornada de reflexión sobre la protección ambiental y el cuidado de los recursos naturales. Según lo establecido en el decreto, el Día Cívico de la Paz con la Naturaleza busca incentivar actividades pedagógicas, conversaciones públicas y acciones orientadas a fortalecer la conciencia sobre la importancia de los ecosistemas. La iniciativa pretende que instituciones y ciudadanos reflexionen sobre la preservación de recursos como el agua, los bosques y la biodiversidad del país. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) confirmó que el día cívico también tendrá efectos en el calendario tributario de 2026. Como la jornada será considerada no hábil para las entidades públicas, los vencimientos tributarios que coincidan con esa fecha se trasladarán automáticamente al siguiente día hábil. En este caso, las obligaciones que debían cumplirse el viernes 17 de abril pasarán al lunes 20 de abril de 2026. Además, el ajuste puede generar un efecto en cadena en algunos plazos posteriores dentro del calendario fiscal. De acuerdo con la DIAN, varias obligaciones tributarias podrían verse impactadas por el corrimiento de fechas. Entre las principales están: Debido a estos cambios, la autoridad tributaria recomendó a empresas, contadores y contribuyentes revisar el calendario tributario actualizado para evitar retrasos o posibles sanciones.