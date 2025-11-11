En esta noticia ¿Por qué el lunes 17 de noviembre será feriado en Colombia?

El Gobierno de Colombia confirmó oficialmente que el lunes 17 de noviembre de 2025 será feriado nacional, en conmemoración del Día de la Independencia de Cartagena, una de las fechas patrias más emblemáticas del país.

La medida se encuentra amparada en la Ley Emiliani, que traslada varias celebraciones al lunes más cercano para fomentar el turismo interno y el descanso laboral.

De esta manera, los colombianos disfrutarán de un fin de semana extendido de tres días, que comenzará el sábado 15 y se prolongará hasta el lunes 17 de noviembre, lo que representa una oportunidad tanto para los trabajadores como para los sectores hoteleros y comerciales del país.

¿Por qué el lunes 17 de noviembre será feriado en Colombia?

El feriado del 17 de noviembre corresponde a la celebración del Día de la Independencia de Cartagena, fecha que originalmente se conmemora el 11 de noviembre, pero que fue movida al lunes siguiente conforme a la Ley 51 de 1983, conocida popularmente como Ley Emiliani.

Esta norma busca que varios festivos nacionales coincidan con el inicio de la semana, incentivando así los puentes festivos y el turismo local, sin alterar la naturaleza histórica o religiosa de cada celebración.

Según el Ministerio de Trabajo, la jornada del 17 de noviembre forma parte del calendario oficial de festivos nacionales, por lo que no requiere ninguna resolución adicional para su aplicación.

¿Qué otros feriados quedan en el calendario de 2025?

Después del feriado del 17 de noviembre, el calendario colombiano solo incluirá dos días festivos nacionales más: el lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y el jueves 25 de diciembre (Navidad).

Con estos, el país cerrará el año con 20 días festivos oficiales, manteniéndose entre las naciones de la región con mayor cantidad de jornadas no laborables.

El Gobierno Nacional ha reiterado que todos los feriados trasladados se rigen por la Ley Emiliani, que continúa vigente y garantiza a los trabajadores su derecho al descanso remunerado en cada una de estas fechas.