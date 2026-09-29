La Secretaría de Educación explicó cómo acceder a los recursos y qué datos deben estar actualizados para evitar demoras.

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La Secretaría de Educación del Distrito (SED) comenzó a entregar el tercer ciclo de 2026 del Subsidio de Transporte Escolar en Bogotá. En esta oportunidad, el beneficio llegará a 21.113 estudiantes de instituciones educativas oficiales de la ciudad.

Para realizar estos pagos, el Distrito destinó $6.689 millones. El objetivo del programa es acompañar a los estudiantes en sus traslados y contribuir a su asistencia y permanencia dentro del sistema educativo oficial.

Los recursos se distribuyen mediante DaviPlata y la tarjeta TuLlave-SITP, pero cada modalidad tiene una fecha diferente para hacer efectivo el beneficio.

¿Hasta cuándo se puede cobrar el Subsidio de Transporte Escolar?

De los 21.113 estudiantes incluidos en este ciclo, 14.669 reciben el beneficio mediante DaviPlata. Para este grupo se destinaron $5.613.128.200 y el dinero puede redimirse desde el 21 de septiembre hasta el 20 de octubre de 2026.

Por otro lado, 6.444 estudiantes reciben los recursos mediante su tarjeta personalizada TuLlave-SITP. En este caso, la inversión alcanza los $1.076.347.800 y el plazo es más corto. La activación y recarga puede realizarse desde el 24 de septiembre hasta el 8 de octubre.

Por este motivo, cada familia deberá tener en cuenta la modalidad que le fue asignada para no dejar pasar la fecha correspondiente.

¿Cómo saber si el Subsidio de Transporte Escolar ya está disponible?

Los beneficiarios recibirán un mensaje de texto en el celular registrado en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) cuando el abono esté disponible.

El beneficio está dirigido a alumnos de instituciones educativas oficiales y busca facilitar sus traslados diarios. Alcaldia de Bogotá

Quienes cobran por DaviPlata deben ingresar a la aplicación o a su plataforma web utilizando el documento del acudiente titular y su clave. Desde allí pueden consultar el saldo y retirar el dinero sin costo en cajeros Davivienda o puntos autorizados, como Reval y Punto Red.

En el caso de TuLlave, el estudiante o acudiente debe acercarse a una taquilla o dispositivo del SITP con la tarjeta personalizada. Allí deberá ingresar a las transacciones virtuales, seleccionar el convenio SED y confirmar la activación y recarga. Antes de viajar, deberá validar el saldo.

¿Qué datos hay que tener actualizados para recibir el subsidio?

La Secretaría de Educación pidió a las familias revisar que la información registrada en el SIMAT esté actualizada para evitar demoras en este y en los próximos ciclos.

Para quienes utilizan DaviPlata, debe estar registrado un número de celular activo del acudiente. En el caso de TuLlave, debe figurar correctamente el tipo y número de documento de identidad vigente del estudiante.

Si hubo un cambio de teléfono, documento o dirección de residencia, la actualización debe hacerse directamente en la secretaría académica del colegio oficial correspondiente.

Tener los datos desactualizados no significa perder el subsidio, aunque sí puede provocar retrasos en el desembolso del dinero o en la activación del saldo.