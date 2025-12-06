Colombia aplicará un arancel del 10% a la importación de buses eléctricos para impulsar la industria nacional.

El Gobierno de Gustavo Petro decidió imponer un arancel del 10% a la importación de buses eléctricos, un paso que evidencia un cambio en la estrategia industrial del país. La medida, anunciada por el Ministerio de Comercio, busca fortalecer la industria nacional y dinamizar los encadenamientos productivos.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, señaló que esta política se enmarca en la apuesta del Gobierno por reducir la dependencia de los combustibles fósiles y diversificar las fuentes de producción. Según Morales, “el arancel a los buses eléctricos aporta a la reconfiguración productiva del país y es un motor más para la reindustrialización”.

Además, la iniciativa apunta a fortalecer la participación de las mipymes y de la economía popular en distintas regiones, promoviendo encadenamientos productivos en sectores como metalmecánica, petroquímica, plásticos, electricidad y electrónica. Morales destacó que “el sector automotor, que emplea a más de 600.000 personas, tiene un alto potencial para generar vínculos entre diversas industrias”.

Arancel del 10% y su impacto en la producción nacional de buses eléctricos

De acuerdo a la información compartida por El Tiempo, la ministra Morales resaltó que el nuevo arancel abre “grandes oportunidades para atraer inversión y tecnología del exterior”, así como para facilitar la transferencia de conocimiento y la generación de valor agregado.

El sector automotor colombiano ya ha dado pasos concretos en movilidad eléctrica gracias a la alianza entre la japonesa Hino, la china BYD y la colombiana Superpolo, lo que permite proyectar al país como un referente regional. La medida no restringe el comercio desde el exterior, sino que busca incentivar la producción local, proteger empleos y consolidar la mano de obra calificada.

Proyecciones y capacidad de ensamblaje: oportunidades y desafíos

Según información del Ministerio de Transporte, la demanda proyectada de buses eléctricos entre 2027 y 2040 será de 2900 vehículos, un promedio de 223 unidades anuales. En contraste, la industria nacional tiene capacidad para ensamblar entre 800 y 1500 buses por año, lo que evidencia un margen para ampliar la producción.

Este escenario plantea el desafío de equilibrar la demanda creciente con la capacidad productiva local, mientras se busca mantener la competitividad de la industria automotriz en el mercado regional.