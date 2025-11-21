La basura tiene oro de 22 quilates en su interior: cómo hacen para recuperarlo.

Un grupo de investigadores originarios de Suiza ha realizado un hallazgo sin precedentes: extrajeron oro de 22 quilates a partir de desechos electrónicos comunes, logrando este objetivo sin causar daño al medio ambiente.

Este descubrimiento científico promete transformar la forma en que el mundo recupera oro, ofreciendo una alternativa más segura y eficiente que podría revolucionar industrias completas. Lo que anteriormente se consideraba un desafío costoso y contaminante comienza a vislumbrar una solución innovadora.

Se trata de un avance que abre nuevas perspectivas en el ámbito del reciclaje. El hallazgo fue realizado por el instituto ETH Zurtich, una universidad pública de gran prestigio fundada en 1854.

Reciclaje de oro y metales: técnica innovadora para recuperar piezas electrónicas

Otro descubrimiento, procedente de Australia, ha suscitado un notable interés en sectores relacionados con el método de reutilización que permite la obtención de oro a partir de dispositivos electrónicos.

clave de este avance radica en un procedimiento innovador que posibilita la extracción de oro de máxima pureza sin la necesidad de utilizar químicos tóxicos, los cuales suelen tener un impacto negativo en el entorno natural.

Los resultados iniciales publicados por los investigadores revelan datos sorprendentes: el recurso extraído alcanza más del 99% de pureza, un estándar que resulta complejo de alcanzar incluso mediante métodos convencionales de refinado.

La basura tiene oro de 22 quilates en su interior: cómo hacen para recuperarlo. Fuente: narrativas-spin-co

La innovadora técnica para la recuperación de oro: cómo lo hacen

El equipo interdisciplinario de Flinders University, en Australia, ha desarrollado un método que reemplaza el uso de cianuro, uno de los compuestos más criticados por su alta toxicidad, por ácido tricloroisocianúrico (TCCA), una sustancia comúnmente empleada en la potabilización de agua.

Sin embargo, el verdadero avance radica en la utilización de un polímero de azufre que tiene la capacidad de enlazarse selectivamente con el oro disuelto. A través de un proceso controlado de calentamiento o tratamiento químico, el metal precioso se libera en su estado puro y el polímero puede ser reciclado, lo que convierte a este método en una alternativa sostenible y económica.

Adicionalmente, el equipo del ETH Zúrich ha diseñado un procedimiento innovador que permite la extracción de oro de 22 quilates a partir de componentes electrónicos desechados.

Impacto en el empleo y la economía

Este avance no solo facilita un reciclaje más seguro de componentes electrónicos, sino que también representa un cambio de paradigma en la minería. Al eliminar el uso de cianuro, el nuevo método reduce significativamente los riesgos ambientales y sanitarios, proporcionando soluciones alineadas con los principios de la economía circular.

Entre sus principales ventajas se encuentran: