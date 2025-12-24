Colombianos podrán viajar sin visa a este país de Europa: puede quedarse hasta por tres meses (Fuente: archivo).

La lista de países europeos a los que los colombianos pueden ingresar sin visa sigue creciendo. En esta ocasión, una nueva decisión oficial abre la puerta a un destino poco tradicional del continente, con una medida que simplifica los trámites y reduce los tiempos de preparación para viajar.

El anuncio fue realizado por la Cancillería de Colombia, que confirmó la entrada en vigor de un acuerdo bilateral que permitirá a los ciudadanos nacionales ingresar sin visa cuando el viaje tenga fines turísticos. El convenio se suma a otros pactos internacionales que buscan facilitar la circulación de personas y reforzar la presencia colombiana en Europa.

Este avance beneficia especialmente a quienes planean viajes de corta duración, ya que elimina uno de los principales requisitos migratorios y permite una permanencia temporal bajo condiciones previamente establecidas entre ambos Estados.

Exención de visa para viajar a Bielorrusia

La República de Belarús, conocida también como Bielorrusia, es el país europeo que dejará de exigir visa a los turistas colombianos. El acuerdo de exención mutua de visados comenzó a regir antes de finalizar 2025, tras completarse los trámites internos y la ratificación oficial entre las autoridades de ambos países.

Este año volvió a ampliarse el listado de países europeos a los que los colombianos pueden ingresar sin visa (Fuente: archivo). Aaftab Sheikh

Según lo informado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, los colombianos podrán ingresar, transitar y permanecer en territorio bielorruso hasta por 90 días calendario, siempre que cuenten con pasaporte ordinario o de emergencia. La medida aplica exclusivamente para estadías de corta duración y no autoriza actividades laborales, académicas ni procesos de residencia.

Además de facilitar los viajes, el convenio apunta a fortalecer las relaciones bilaterales, promover el turismo y estimular el intercambio comercial y cultural entre Colombia y este país del este europeo.

Qué ofrece Bielorrusia a los turistas colombianos

Para quienes evalúan este destino, Bielorrusia combina atractivos históricos, urbanos y naturales. Minsk, su capital, concentra museos emblemáticos y templos religiosos, mientras que ciudades como Brest destacan por su fortaleza histórica y su legado ferroviario. También sobresalen lugares patrimoniales como el Palacio de Mir y centros antiguos como Polotsk, considerados claves en la historia del país.

En el plano natural, el Parque Nacional Belovezhskaya Pushcha es uno de los principales puntos de interés, al albergar el bosque más antiguo de Europa y especies emblemáticas como el bisonte europeo. En cuanto al clima, la temporada más recomendada para viajar es el verano, entre junio y agosto, cuando las temperaturas son más templadas, mientras que el invierno presenta condiciones más extremas.

Listado de países europeos a los que los colombianos pueden viajar sin visa