El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió públicamente a las acusaciones que surgieron tras un reportaje internacional que mencionó una posible indagación preliminar en Estados Unidos por presuntos vínculos con narcotraficantes. El jefe de Estado negó de forma tajante cualquier relación con ese delito y afirmó que en el país no existe una sola investigación formal en su contra por ese motivo. A través de un mensaje difundido en redes sociales, Petro también reaccionó a declaraciones del abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien aseguró haber presentado denuncias ante la justicia estadounidense. El mandatario sostuvo que esas versiones carecen de fundamento y defendió su trayectoria política, marcada —según dijo— por denuncias contra estructuras criminales. El presidente aseguró que no ha sido notificado de ninguna actuación judicial en su contra y puso en duda el alcance de las versiones publicadas. Petro insistió en que las indagaciones mencionadas serían preliminares y basadas en denuncias políticas sin sustento probatorio. Según el mandatario, durante su vida pública ha sido objeto de múltiples revisiones, pero ninguna ha concluido con señalamientos por vínculos con narcotráfico. También sostuvo que sus campañas políticas han tenido controles para evitar aportes de origen ilegal. Además, Petro afirmó que nunca ha sostenido conversaciones con narcotraficantes y aseguró que, por el contrario, ha denunciado durante años la relación entre estructuras criminales y sectores políticos. El mandatario cuestionó la legitimidad de los señalamientos y aseguró que se trata de ataques políticos. En su respuesta, defendió su conducta pública y afirmó que no posee bienes en el exterior ni ha acumulado riqueza desde el ejercicio del poder. También indicó que no ha atacado a nadie sin pruebas y rechazó lo que calificó como acusaciones sin sustento. Petro señaló que tiene derecho a defender su nombre y su gobierno frente a cuestionamientos que, según él, buscan afectar su imagen. El jefe de Estado añadió que no teme a eventuales investigaciones y aseguró que está dispuesto a responder ante cualquier autoridad competente. Desde Washington, la Embajada de Colombia sostuvo que las versiones difundidas carecen de fundamento legal y fáctico. En un comunicado, la legación diplomática indicó que ninguna autoridad ha emitido notificaciones formales ni decisiones relacionadas con el mandatario. El documento también señaló que las afirmaciones se basan en fuentes anónimas y que deben ser interpretadas con cautela. Asimismo, la representación diplomática destacó la trayectoria de Petro en la lucha contra organizaciones criminales y reiteró el compromiso del Gobierno con el Estado de derecho. De acuerdo con lo publicado en medios internacionales, las indagaciones estarían en fase preliminar y se enfocarían en posibles reuniones con narcotraficantes o supuestas donaciones ilegales durante la campaña presidencial de 2022. Sin embargo, no se han presentado cargos ni decisiones judiciales. Petro respondió que la investigación de su campaña en Colombia no encontró recursos provenientes del narcotráfico y reiteró que su instrucción siempre ha sido rechazar aportes de origen ilegal. Con información de EFE.-