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Tiendas D1 incorporó a su catálogo dos sartenes con tapa de acero inoxidable con espátula de la marca Cocuk, una alternativa para quienes buscan cocinar a un precio accesible. El producto se vende por menos de $25.000 y hace parte del surtido disponible en algunos puntos de venta y en los canales habilitados por la cadena.
Por su precio, este artículo se convierte en una de las opciones más económicas dentro de la categoría de sartenes de acero inoxidable que comercializan las grandes superficies en Colombia. Sin embargo, como ocurre con otros productos de temporada o de catálogo, su disponibilidad puede variar según el inventario de cada tienda.
Cómo es el sartén de acero inoxidable que vende Tiendas D1
El producto figura en el catálogo de la cadena como “Sartén con tapa y espátula”, de la marca Cocuk, y tiene un precio de $24.900. Está fabricado en acero inoxidable e incorpora una espátula y tapa, una característica habitual en este tipo de accesorios para facilitar la cocción de los alimentos.
Este producto está pensado para facilitar la preparación de distintas comidas de manera práctica y cómoda. La sartén viene acompañada por una tapa de acero inoxidable y una espátula, dos accesorios que permiten aprovecharla en diferentes recetas y simplificar las tareas cotidianas en la cocina.
Características del termo de acero inoxidable con taza
- Marca: Cocuk.
- Producto: Sartén con tapa y espátula.
- Material: acero inoxidable.
- Precio: $24.900.
- Uso recomendado: ideal para cocinar, freír y saltear.
- Disponible: sujeto al inventario de cada Tiendas D1.
Dónde comprar el sartén de D1
Debido a su precio accesible, se recomienda adquirir el sartén con tapa y espátula antes de que se agote, ya que su disponibilidad está sujeta al inventario de cada tienda.
El producto puede comprarse a través del sitio web de domicilios de Tiendas D1: https://www.d1.com.co/sarten-con-tapa-y-espatula-16-cm/p
Tiendas D1 cerca de mí: ¿dónde encontrarlas?
Para encontrar la Tienda D1 más cercana a tu ubicación, puedes utilizar las siguientes opciones:
- Aplicación móvil de Tiendas D1, disponible para dispositivos Android y Apple. La app te permite localizar tiendas cercanas, crear listas de mercado y acceder a promociones exclusivas.
- Página web oficial de Tiendas D1. Aunque el sitio no cuenta con un localizador de tiendas, puedes consultar las secciones de contacto para obtener más detalles.
- Redes sociales de Tiendas D1, donde suelen publicar información sobre nuevas aperturas y ubicaciones de tiendas.