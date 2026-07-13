La normativa se encuentra destinada a todos aquellos que aspiran a conducir.

En Colombia, se establecen regulaciones de tránsito que imponen controles específicos para quienes buscan renovar su licencia de conducción, especialmente en la etapa avanzada de la vida. Aunque no existe un límite máximo para continuar conduciendo, es indispensable realizar una verificación periódica de aptitud física, capacidad visual y estado cognitivo de cada conductor.

Para aquellos mayores de 65 años, estas evaluaciones se han institucionalizado como un requisito primordial en el proceso de actualización de su licencia. Esta normativa no es reciente, ya que desde hace años se estipula que toda renovación debe incluir un examen médico en un centro autorizado por las autoridades pertinentes en materia de tránsito.

Sumado a lo anterior, tras los ajustes recientes en las exigencias de tránsito, muchos conductores se sienten motivados a esclarecer cada cuánto deben actualizar su licencia, cuáles evaluaciones médicas son requeridas y qué pasos deben seguir para llevar a cabo el proceso en el RUNT.

Renovación de licencia en Colombia: el examen obligatorio que necesitas saber

De acuerdo con lo estipulado por la normativa de tránsito, los plazos para la renovación varían según la edad del conductor:

Menores de 60 años: el documento debe actualizarse cada 10 años .

Personas entre 60 y 80 años: la renovación se exige cada 5 años .

Mayores de 80 años: el trámite debe realizarse una vez por año.

La normativa se encuentra destinada a todos aquellos que aspiran a conducir. (Fuente: Representación creada con IA)

Renueva tu licencia en Colombia 2024: requisitos, costos y pasos clave

Para llevar a cabo la renovación de la licencia, es esencial:

Estar registrado en el RUNT , requisito sine qua non para cualquier gestión relacionada con el tránsito.

, requisito sine qua non para cualquier gestión relacionada con el tránsito. Estar a paz y salvo por multas o infracciones que estén pendientes.

que estén pendientes. Pagar el costo del trámite, el cual puede variar de acuerdo al tipo de vehículo.

Estas disposiciones no constituyen nuevas restricciones, sino que son parte del sistema establecido que busca garantizar una conducción segura. El propósito fundamental es prevenir incidentes y asegurar que aquellos que persisten en la actividad de conducir lo hagan en condiciones adecuadas, resguardando a todos los usuarios de la vía.

Además del examen médico obligatorio, todos los conductores deben cumplir con una serie de requisitos previos a la solicitud de renovación, sin distinción por su edad.

La licencia de conducir en Colombia puede ser suspendida ante la reincidencia de infracciones (Fuente: vía X).

Guía 2026 de requisitos de salud para conductores en Colombia

Las autoridades enfatizan que la exigencia del examen médico de aptitud no constituye una nueva medida, sino un procedimiento reglamentario vigente desde hace años, concebido para fortalecer la seguridad vial. Mediante estas evaluaciones periódicas, los organismos de tránsito procuran asegurar que cada conductor se mantenga apto para manejar, así como prevenir incidentes en las vías del país.

En Colombia, todos los conductores, sin distinción de edad, deben someterse a un examen médico de aptitud para proceder con la renovación de su licencia, de acuerdo con las normas establecidas por el Código Nacional de Tránsito. Esta evaluación es fundamental para certificar que el individuo posee las capacidades físicas, cognitivas y motrices requeridas para conducir de manera segura.