La paloma de Socorro, considerada extinta en estado salvaje desde la década de 1970, ha vuelto a asombrar al mundo con el nacimiento de ocho crías en un zoológico europeo.

Durante más de cinco décadas, la ciencia consideró a una especie emblemática del Pacífico mexicano como extinta. No obstante, el comienzo del año 2026 reveló un acontecimiento histórico: el nacimiento de ocho polluelos reinstauró el interés global en un ave que muchos pensaban destinada al olvido.

La especie en cuestión es la paloma de Socorro, que fue declarada extinta en estado silvestre desde la década de 1970. Su reciente reproducción en un zoológico europeo no solo simboliza un logro biológico significativo, sino que también establece un hito en los programas contemporáneos de conservación.

Con únicamente unos 200 ejemplares vivos bajo atención humana en el mundo, cada nuevo nacimiento se vuelve crucial. Para la comunidad científica, estas crías actúan como un verdadero banco genético, lo que mantiene viva la esperanza de recuperar la especie.

La paloma de Socorro renace: del borde de la extinción al rescate científico

Originaria de la Isla Socorro, un territorio mexicano aislado en el océano Pacífico, esta ave vió desaparecer su hábitat tras la llegada del ser humano. La introducción de gatos ferales y ganado ovino devastó las zonas de anidación y provocó un colapso poblacional acelerado.

En pocos años, la especie desapareció completamente de su entorno natural. Solo un pequeño grupo había sido trasladado previamente a zoológicos, convirtiéndose en los últimos sobrevivientes. Hoy, esos ejemplares sostienen una población global reducida, cuya supervivencia depende por completo de la intervención científica.

La paloma de Socorro, considerada extinta en estado salvaje desde la década de 1970, ha vuelto a asombrar al mundo con el nacimiento de ocho crías en un zoológico europeo. (Fuente: Instragram) Instagram

El programa internacional que permitió el nacimiento de ocho polluelos

La reproducción se ha llevado a cabo gracias a una red de cooperación que involucra a instituciones de Europa y Norteamérica, las cuales coordinan cada emparejamiento con gran precisión. Los expertos implementan análisis genéticos avanzados para elegir parejas que sean compatibles y así fortalecer la diversidad biológica.

Los entornos donde nacen las crías replican con exactitud las condiciones originales de la Isla Socorro. Se lleva a cabo un control minucioso de la humedad, la dieta y las áreas de nidificación, con el objetivo de estimular comportamientos naturales y favorecer el éxito reproductivo.

Isla Socorro: el plan para restaurarla y hacer posible su regreso

Los expertos advierten que liberar aves antes de tiempo podría resultar letal si el ecosistema no está debidamente preparado. La naturaleza requiere años para restablecerse y cualquier intento prematuro podría comprometer décadas de labor científica.

A pesar del entusiasmo que genera el nacimiento de las crías, la reintroducción en estado salvaje aún enfrenta obstáculos significativos. La isla se encuentra inmersa en un complejo proceso de restauración ecológica que abarca la erradicación de especies invasoras y la recuperación de la vegetación nativa.