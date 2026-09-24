El proyecto mantiene al Atanasio Girardot como un escenario público y busca adaptar su infraestructura a estándares internacionales para eventos deportivos y espectáculos.

El Estadio Atanasio Girardot será sometido a una transformación tecnológica y de infraestructura que proyecta tener el escenario listo durante el primer semestre de 2028. El proyecto contempla ampliar la capacidad de las tribunas, incorporar nuevos sistemas de seguridad y conectividad y modernizar la iluminación, el sonido y las transmisiones deportivas.

La Alcaldía de Medellín anunció además el acompañamiento de LALIGA de España, que aportará su experiencia en infraestructura y operación de escenarios deportivos.

La intervención incluirá un nuevo Puesto de Mando Unificado, 350 cámaras con funciones de reconocimiento facial, una pantalla LED 4K de 360 grados y Wi-Fi gratuito para hasta 70.000 usuarios.

El Atanasio Girardot tendrá capacidad para 62.000 espectadores

Una de las principales modificaciones será la ampliación del aforo del estadio. El proyecto contempla la construcción de un tercer nivel de tribunas para llevar la capacidad hasta 62.000 espectadores, de acuerdo con la información presentada por la Alcaldía sobre el diseño tecnológico de la renovación.

La ampliación estará acompañada por una renovación de los sistemas de iluminación. Las cuatro torres externas actuales serán retiradas y reemplazadas por 304 luminarias LED, distribuidas en los diferentes sectores del estadio. El objetivo es integrar la iluminación a la nueva infraestructura y mejorar las condiciones para los partidos y las transmisiones televisivas.

El proyecto contempla elevar la capacidad del escenario a 62.000 espectadores, instalar 350 cámaras con reconocimiento facial y sumar una pantalla LED 4K de 360 grados. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Entre las principales obras y novedades previstas se encuentran:

Tercer nivel de tribunas.

Capacidad proyectada de 62.000 espectadores.

304 luminarias LED.

Pantalla LED 4K de 360 grados.

144 cajas acústicas.

Wi-Fi gratuito para hasta 70.000 usuarios.

Nuevas posiciones técnicas para las transmisiones.

350 cámaras con reconocimiento facial y un nuevo centro de control

El estadio contará con 350 cámaras destinadas a cubrir las inmediaciones, los accesos, pasillos, zonas comerciales y tribunas. El sistema incluirá cámaras panorámicas, equipos PTZ con paneo, inclinación y zoom, además de funcionalidades de reconocimiento facial.

Toda la operación estará integrada en un nuevo Puesto de Mando Unificado, desde donde se podrá supervisar en tiempo real la videovigilancia, los accesos, las emergencias, la iluminación y el sonido. La Alcaldía señaló que las funcionalidades de reconocimiento facial deberán operar bajo las normas aplicables a la protección de datos personales y la información biométrica.

La renovación incluirá un tercer nivel de tribunas, nuevas luminarias LED, Wi-Fi gratuito para 70.000 usuarios y sistemas de sonido y conectividad adaptados a estándares internacionales. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La implementación de esta tecnología ya tuvo una prueba en septiembre. Independiente Medellín realizó un piloto de reconocimiento facial durante el partido contra Jaguares de Córdoba, con participación de aficionados de la tribuna norte, como parte de las medidas para fortalecer el control de acceso y la seguridad dentro del escenario.

Pantalla de 420 metros, Wi-Fi para 70.000 personas y asesoría de LALIGA

La experiencia de los asistentes también cambiará con la instalación de una pantalla LED 4K de 360 grados, que tendrá más de 420 metros lineales y cinco metros de alto. El sistema estará diseñado para que pueda ser visto desde las diferentes tribunas y seguirá parámetros técnicos internacionales.

El estadio tendrá además 144 cajas acústicas y una red de Wi-Fi gratuita con capacidad para conectar hasta 70.000 personas de manera simultánea. También se organizarán los sistemas de cámaras, cableado y puntos de conexión para facilitar las transmisiones y la operación tecnológica del escenario.

La modernización cuenta con el acompañamiento técnico de LALIGA, que asesorará a Medellín en áreas como conectividad, seguridad, producción televisiva, iluminación, sonido y pantallas. La organización española confirmó que pondrá a disposición del proyecto su experiencia en la transformación de grandes infraestructuras deportivas.