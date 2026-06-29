El proyecto contempla nuevos carriles, infraestructura para transporte público, ciclorrutas y andenes con el objetivo de mejorar la conexión entre Bogotá y cinco municipios de Cundinamarca. (Fuente: Representación creada con IA)

Después de varios años de retrasos ocasionados por ajustes técnicos, trámites ambientales y modificaciones al proyecto, la ampliación de la autopista Norte de Bogotá ya entró en fase de ejecución en Colombia.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) suscribió el acta de inicio del proyecto Accesos Norte Fase II, lo que permitió el comienzo de las primeras intervenciones sobre uno de los corredores viales más importantes del país

La obra busca mejorar la movilidad entre Bogotá y el norte de Cundinamarca, optimizar la conectividad regional y contribuir a descongestionar un corredor por el que diariamente circulan miles de vehículos. En esta primera etapa, las actividades se concentran en el tramo comprendido entre las calles 191 y 245.

¿Qué contempla la ampliación de la autopista Norte?

El proyecto Accesos Norte Fase II prevé una intervención de cerca de 18 kilómetros que incluye obras para ampliar la capacidad del corredor y fortalecer la infraestructura destinada al transporte público, peatones y ciclistas.

Entre las principales intervenciones se encuentran:

Construcción de dos nuevos carriles mixtos por sentido entre las calles 191 y 245.

Un carril exclusivo para TransMilenio entre las calles 191 y 235.

Adecuación de los carriles existentes.

Construcción de carriles de adelantamiento para TransMilenio en las estaciones proyectadas.

Nuevos andenes y ciclorrutas a ambos costados de la vía.

Retornos a desnivel a la altura de las calles 235 y 242.

Estudios y diseños para la futura intersección de la calle 201.

Las autoridades señalaron que el desarrollo de la obra deberá cumplir las medidas ambientales previstas para proteger los ecosistemas estratégicos ubicados en el área de influencia del proyecto.

Los 5 municipios que se beneficiarán con la ampliación en Colombia

La ampliación de la autopista Norte apunta a mejorar la conexión entre Bogotá y varios municipios del norte de Cundinamarca que han registrado un importante crecimiento poblacional, industrial y logístico durante los últimos años.

Los principales beneficiarios serán:

Chía.

Cajicá.

Zipaquirá.

Sopó.

Tocancipá.

La iniciativa busca facilitar los desplazamientos diarios de trabajadores, estudiantes, transportadores y usuarios que se movilizan entre estas poblaciones y la capital.

¿Cómo avanzan las obras de la autopista Norte en Bogotá?

Con la firma del acta de inicio, el concesionario comenzó las actividades preliminares de construcción en el corredor priorizado entre las calles 191 y 245.

Los trabajos incluyen adecuación del terreno, instalación de cerramientos, señalización, estudios complementarios y las primeras intervenciones necesarias para ejecutar la ampliación de la vía. Paralelamente, continúan las labores de coordinación técnica, ambiental y social para garantizar el desarrollo del proyecto.

La ANI indicó que las obras se ejecutarán por etapas con el fin de mantener la circulación vehicular y reducir las afectaciones para los usuarios del corredor.

Los 5 municipios que se beneficiarán con la ampliación de la autopista Norte. (Fuente: Shutterstock)

¿Qué busca lograr este proyecto?

De acuerdo con la ANI, la ampliación de la autopista Norte tiene como objetivo mejorar la movilidad entre Bogotá y el norte de la Sabana, fortalecer la conectividad regional y aumentar la capacidad de uno de los principales accesos a la capital.

Además, la obra incorpora infraestructura para peatones, ciclistas y transporte público, con el propósito de ofrecer un corredor vial más eficiente y seguro para los distintos usuarios.