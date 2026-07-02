La ampliación de la autopista Norte ya inició su fase de construcción y busca mejorar la conexión entre Bogotá y cinco municipios estratégicos de Cundinamarca.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ha firmado del acta de inicio que posibilitará las obras de ampliación de la autopista Norte de Bogotá, Colombia. Tras varios años de retrasos y controversias medioambientales, esta obra comenzó su fase de construcción . El objetivo primordial es descongestionar uno de los puntos más críticos del país, facilitando así una mejor conexión con los municipios de la Sabana norte.

Se estima que la obra tendrá un impacto significativo en la movilidad regional, beneficiando a miles de conductores que realizan su trayecto cotidiano entre Bogotá y localidades como Chía, Cajicá, Zipaquirá, Sopó y Tocancipá. El diseño del proyecto incluye la ampliación de carriles, la construcción de nuevas ciclorrutas, la mejora de andenes y la habilitación de infraestructura para facilitar el transporte público masivo.

Más allá de la reducción en los tiempos de desplazamiento, el plan actual busca potenciar la competitividad del norte de la capital y estimular un crecimiento urbano que ha estado en auge en esta región durante los últimos años.

¿Qué implica la ampliación de la autopista Norte de Bogotá y su importancia para la movilidad?

El proyecto incluye la ampliación de la autopista Norte hasta alcanzar dos nuevos carriles mixtos por sentido, un carril exclusivo para TransMilenio, intervención de los carriles existentes, según el comunicado oficial de ANI. Además, se desarrollarán puentes peatonales, ciclorrutas continuas y andenes más amplios para asegurar la protección de peatones y ciclistas.

La actuación estará inicialmente centrada entre las calles 191 y 245, un área que presenta uno de los mayores índices de congestión vehicular. En ese sector se iniciarán las labores de adecuación del terreno, así como ajustes en el drenaje y la ampliación de la calzada.

Dicho corredor, en la actualidad, soporta un alto flujo vehicular diario, donde los tiempos de viaje pueden extenderse a más de dos o tres horas en horas pico. Se espera que la ampliación genere una reducción considerable en los embotellamientos y propicie una movilidad más eficiente hacia el norte de la Sabana.

La obra contempla nuevos carriles, infraestructura para transporte público, ciclorrutas y mejoras que reducirían la congestión hacia el norte de Bogotá. (Fuente: Representación creada con IA)

Estos municipios se beneficiarán con la nueva autopista Norte

El proyecto facilitará el acceso a zonas industriales y logísticas, consideradas clave para la economía regional.

Estas poblaciones han experimentado un crecimiento acelerado en vivienda, comercio e industria, lo que ha incrementado la presión sobre la autopista Norte. La ampliación permitirá mejorar la conexión entre estos territorios y la capital, reduciendo tiempos de traslado para trabajadores, estudiantes y transporte de carga.

La obra impactará directamente a cinco municipios estratégicos del norte de Bogotá:

Chía

Cajicá

Zipaquirá

Sopó

Tocancipá

¿Cuándo inician las obras de la autopista Norte y qué pasará después?

El cronograma prevé múltiples fases constructivas diseñadas para minimizar los cierres totales de la vía, priorizando en todo momento las intervenciones segmentadas y asegurando la continuidad de la circulación vehicular.

Con la firma del acta de inicio, el concesionario tendrá la capacidad de iniciar las primeras actividades constructivas, que abarcan cerramientos, señalización, adecuación del terreno y trabajos preliminares de ingeniería.

Simultáneamente, se llevarán a cabo los ajustes técnicos finales requeridos por la autoridad ambiental, relacionados con drenaje, manejo de humedales y compensaciones ecológicas. Este procedimiento es esencial para asegurar que el proyecto progrese sin incurrir en nuevos retrasos.

¿Qué ventajas ofrecerá la ampliación de la autopista Norte a Bogotá y Cundinamarca?

Se anticipa que la nueva infraestructura contribuirá a la mejora de la seguridad vial, así como a la disminución de los puntos críticos donde se reportan accidentes con frecuencia.

Entre los principales beneficios del proyecto se destacan: