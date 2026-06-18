El objetivo del proyecto es mejorar la movilidad de millones de personas y reducir los tiempos de desplazamiento.

Desde hace varios años, Bogotá enfrenta uno de sus principales desafíos urbanos: la congestión vial. Esta capital del país se encuentra entre las ciudades con el tráfico más problemático del planeta, posicionándose entre las que tienen los mayores niveles de congestión en América Latina, tal como lo señala el TomTom Traffic Index 2025.

Durante las horas pico, los desplazamientos pueden llegar a duplicar su duración habitual, impactando negativamente en la movilidad cotidiana y la productividad de los ciudadanos.

Ante esta situación, la Alcaldía de Bogotá, a través del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), está trabajando en la creación de una alianza público-privada (APP) en conjunto con la Corporación Financiera Internacional (IFC), perteneciente al Grupo Banco Mundial, con el fin de promover una obra vial de gran escala destinada a mejorar la circulación en la parte occidental de la ciudad.

La iniciativa se retoma de un proyecto que fue concebido originalmente hace más de sesenta años y que, después de múltiples intentos fallidos, se encuentra en una fase técnica crucial. Como recoge La FM, la meta es establecer un corredor continuo de sur a norte que contribuya a descongestionar algunas de las zonas con mayor afluencia vehicular de la capital.

Así será la nueva megaavenida que unirá Bogotá de sur a norte

El esquema general incluye:

ALO Sur , con un recorrido cercano a los 10 kilómetros

ALO Centro , de aproximadamente 6 kilómetros

ALO Norte, con una extensión similar

La Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) estará compuesta por tres tramos que, en conjunto, suman 22,6 kilómetros de extensión. Conectará el municipio de Soacha con el norte de Bogotá, hasta la calle 153.

Según la información oficial del IDU, el proyecto contempla una vía arterial de gran capacidad, con un ancho que oscila entre los 90 y más de 100 metros, diseñada para articular el borde occidental de la ciudad y mejorar la conexión entre distintos puntos estratégicos.

La APP en estructuración se concentra actualmente en el tramo central, que va desde la calle 13 (avenida Centenario) hasta la calle 80, una de las zonas con mayor presión de tráfico.

La futura avenida busca convertirse en un eje clave de movilidad para el occidente de Bogotá. Alcaldía de Bogotá

A cuántas personas beneficiará y qué localidades alcanzará

Desde el punto de vista estratégico, la obra cumple un doble rol: completar la conexión entre la ALO Norte y la ALO Sur y actuar como una alternativa para descongestionar uno de los corredores más críticos de Bogotá.

Las localidades con mayor impacto serían Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy y Bosa, además de sectores con alta concentración de población de estratos 1, 2 y 3. El corredor también permitiría aliviar la carga vehicular en vías paralelas que hoy concentran buena parte del tráfico del occidente de la ciudad.

Proyecciones citadas por el Concejo de Bogotá estiman que el tramo central de la ALO podría beneficiar de manera directa a más de 2,7 millones de personas, principalmente a través de la reducción de tiempos de desplazamiento y una mejor conectividad vial.

El objetivo del proyecto es mejorar la movilidad de millones de personas y reducir los tiempos de desplazamiento. (Fuente: Freepik)

Qué requisitos faltan para iniciar las obras

En primer lugar, se desarrolla la fase de estructuración, que incluye estudios técnicos, financieros y jurídicos para definir la viabilidad del modelo de alianza público-privada. Luego, se abrirá un proceso de licitación pública para seleccionar al socio privado encargado de financiar, construir y operar el corredor.

El avance del proyecto no implica el inicio inmediato de la construcción. Antes de que las máquinas entren en operación, la iniciativa debe cumplir varias etapas formales.

Solo después de completar estos pasos y firmar el contrato correspondiente, podría darse inicio a la etapa de construcción, siempre que se cumplan las condiciones previstas en el proyecto.