Yukiro Sushi, reconocido por sus rollos creativos y su propuesta gastronómica japonesa, anunció el cierre definitivo de todas sus operaciones en Colombia. La noticia generó preocupación entre sus clientes habituales, quienes veían a este restaurante como un referente en la ciudad de La Mesa y en otras localidades.

De acuerdo con reportes de medios locales, la decisión obedece a dificultades económicas que se intensificaron en los últimos años, sumados a los cambios en los hábitos de consumo. Aunque se trataba de un negocio bien posicionado, los costos de nómina, arriendo e insumos terminaron superando el nivel de ingresos diarios, lo que hizo insostenible continuar con el funcionamiento de sus sedes.

Por qué Yukiro Sushi tuvo que cerrar

El propietario, Daniel Velandia, señaló que esta era la cuarta ocasión en la que el restaurante debía cerrar y reiniciar operaciones. Según explicó en declaraciones recogidas por La FM, incluso cuando el municipio registra alta afluencia uno o dos días a la semana, las ventas no resultan suficientes para cubrir todos los costos operativos.

Las restricciones de movilidad y la disminución de clientes recurrentes afectaron directamente la sostenibilidad financiera del negocio.

Velandia precisó que la decisión no representa un cierre definitivo, sino una etapa de transformación, orientada a explorar nuevas alternativas que permitan mantener viva la propuesta gastronómica en el futuro. La medida incluye además el cumplimiento responsable de los compromisos laborales y comerciales con empleados y proveedores.

Retos que debió enfrentar el centro gastronómico en 2025

El cierre causó sorpresa y tristeza entre los consumidores, quienes consideraban a Yukiro Sushi un lugar icónico para disfrutar de cocina japonesa. No obstante, su testimonio refleja la situación que atraviesan numerosos emprendedores en Colombia.

“No buscamos lástima ni polémica. Queremos hablar con transparencia de algo que no solo vivimos nosotros, sino muchos comerciantes en un pueblo y en todo el país”, afirmó Velandia en un video publicado en redes sociales.

Sobre los elevados gastos que no lograron cubrir pese a registrar dos jornadas de alta facturación, explicó: “A veces se piensa que tener un negocio es fácil, pero detrás hay arriendos altos, decisiones externas y realidades que no controlamos. Dos días llenos no sostienen un mes completo. Y mientras tanto, hay personas, familias y sueños que dependen de que todo funcione".

Lecciones para emprendedores y el sector gastronómico

El cierre de Yukiro Sushi evidencia los retos estructurales que enfrentan los emprendedores en Colombia, desde altos costos de operación hasta una demanda fluctuante.

Especialistas coinciden en que, para mantenerse en el mercado, resulta clave apostar por la innovación constante y por estrategias que permitan diversificar las fuentes de ingreso.