La terminal ferroviaria que duplicará la capacidad de un puerto clave en Oceanía y cambiará el comercio de toda la región.

El puerto de Port Botany, en Sídney, Australia, avanza con un ambicioso proyecto de ampliación de su terminal ferroviaria que apunta a transformar la logística de contenedores en Oceanía. La iniciativa es impulsada por DP World y NSW Ports, con una inversión conjunta destinada a fortalecer el transporte por tren y reducir el traslado de carga por carretera.

Con la expansión prevista, la nueva infraestructura permitirá operar trenes regionales de hasta 600 metros de longitud y sumar cinco apartaderos ferroviarios, lo que incrementará de manera sustancial la capacidad para el movimiento de mercaderías entre el puerto y los principales centros intermodales del estado de Nueva Gales del Sur.

Una obra estratégica para el comercio regional

De acuerdo con los operadores del proyecto, la terminal está pensada para atender tanto la terminal de contenedores del puerto como el parque logístico adyacente, una tendencia global que busca concentrar los nodos de carga cerca de los grandes puertos para acelerar los procesos y reducir costos.

Web: NWS Ports

La ampliación permitirá aumentar la proporción de contenedores que se transportan por ferrocarril, descongestionando rutas urbanas y mejorando la eficiencia de las cadenas de suministro que conectan las exportaciones e importaciones australianas.

Impacto ambiental y logístico

Según voceros de DP World, el desarrollo apunta a mejorar la productividad, la confiabilidad de las operaciones y la integración de procesos, al tiempo que impulsa el cambio del transporte de carga desde camiones hacia trenes, una medida clave para reducir emisiones de carbono y mejorar la calidad del aire en el área metropolitana de Sídney.

En la misma línea, NSW Ports destacó que Port Botany es actualmente el único puerto de Australia con ferrocarril dentro de cada una de sus terminales de contenedores, conectado a una red de terminales intermodales tanto metropolitanas como regionales, incluyendo un corredor ferroviario dedicado a carga.

Un proyecto dentro de una red global

La inversión en Sídney forma parte de una estrategia más amplia de DP World para expandir sus capacidades ferroviarias en distintos puntos del planeta. La compañía ya opera servicios intermodales que conectan puertos y terminales en Europa, América del Norte y del Sur, África, India y Medio Oriente, con el objetivo de ofrecer soluciones integradas de transporte de mercancías.

Web: NWS Ports

Estas iniciativas buscan consolidar el papel del ferrocarril como eje central de la logística portuaria moderna, fortaleciendo el comercio internacional y acortando los tiempos de traslado entre continentes y mercados.