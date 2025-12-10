¿Tercera Guerra Mundial? Donald Trump evalúa una intervención militar en Venezuela y aumenta la tensión en América Latina.

El conflicto entre Estados Unidos y Venezuela continúa escalando en medio de declaraciones cada vez más duras desde Washington, lo que volvió a alimentar temores sobre un posible escenario de Tercera Guerra Mundial.

Las recientes palabras del presidente Donald Trump en una entrevista con Político, sumadas al mayor despliegue militar estadounidense en el Caribe y a la respuesta del régimen de Nicolás Maduro, profundizan una crisis regional que mantiene en alerta a gobiernos y organismos internacionales.

Con el avance de las tensiones, Trump volvió a poner el foco en la situación venezolana y evitó descartar una acción militar directa. Aunque se negó a dar detalles, sostuvo que el gobierno de Caracas enfrenta un escenario límite y que Washington sigue evaluando alternativas para aumentar la presión al régimen.

¿Qué dijo Donald Trump sobre Venezuela?

Durante su entrevista, el presidente estadounidense afirmó que Maduro “tiene los días contados” y dejó abierta la posibilidad de una intervención militar, aunque evitó responder de manera concreta sobre un eventual despliegue de tropas terrestres.

Donald Trump evalúa una intervención militar en Venezuela y aumenta la tensión en América Latina. (Imagen: Archivo). EFE / EPA / JIM LO SCALZO / POOL

Además, acusó al régimen venezolano de haber enviado a Estados Unidos personas vinculadas con actividades delictivas, incluidos individuos provenientes de prisiones e instituciones psiquiátricas, así como presuntos integrantes de redes de narcotráfico. Al ser consultado por los objetivos de Washington, señaló que busca que “el pueblo venezolano reciba un buen trato”.

La ofensiva militar que encendió las alarmas en la región

El aumento de la tensión coincide con el inicio de la operación “Lanza del Sur”, encabezada por el Comando Sur de Estados Unidos para combatir rutas del narcotráfico y organizaciones criminales en el Caribe y el Pacífico oriental.

La misión incluye el despliegue del portaaviones USS Gerald Ford, junto a buques escolta, un submarino y aeronaves de vigilancia marítima, además de unos 15.000 efectivos, entre ellos miles de marines.

El operativo comenzó de forma gradual durante el segundo semestre del año y fue oficializado en noviembre, en paralelo al endurecimiento del discurso político de Washington hacia Caracas.

La respuesta de Venezuela y la escalada diplomática

Desde Caracas, el gobierno de Nicolás Maduro calificó la operación como una provocación y anunció el acuartelamiento y la movilización de cientos de miles de efectivos en defensa de la soberanía nacional, una medida que elevó aún más la preocupación regional.

Voceros oficiales venezolanos advirtieron sobre posibles incidentes en rutas marítimas transitadas por fuerzas extranjeras, mientras países vecinos y aliados intensificaron gestiones diplomáticas para evitar episodios que puedan derivar en una confrontación directa entre ambos países.