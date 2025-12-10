Malas noticias para extranjeros | Lo confirmó la Embajada de EE.UU y todos estos viajeros perderán su visa en diciembre. (Imagen: Archivo).

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha intensificado sus controles internas sobre expedientes de residencia permanente. En las últimas semanas, autoridades federales anunciaron un mayor control sobre casos con posibles irregularidades en las solicitudes y sobre quienes incurran en conductas que pongan en riesgo su estatus.

La green card sigue siendo un privilegio, no un derecho absoluto. Bajo la nueva ola de medidas, quienes hayan obtenido la residencia mediante documentación fraudulenta o presenten antecedentes que la legislación considera incompatibles con la condición migratoria de residente pueden ver su estatus puesto en duda.

¿Por qué te pueden quitar la green card en Estados Unidos?

La causa principal que figura en las últimas acciones del Uscis es el fraude en el proceso: declaraciones falsas, documentos manipulados o matrimonios ficticios que facilitaron la obtención del beneficio. Según lineamientos públicos del gobierno, la revocación puede activarse cuando se detecta que la residencia se obtuvo por vías ilegales.

Además del fraude, otras causales habituales son sentencias por delitos graves, apoyo a grupos señalados por la seguridad del país y el abandono efectivo de la residencia por estadías prolongadas fuera de los EE. UU.

En casos recientes, el gobierno ha advertido que también examinará vinculaciones económicas o políticas con organizaciones que puedan representar un riesgo.

¿Cómo revisarán los expedientes los agentes?

La entidad gubernamental puede iniciar un procedimiento administrativo de revocación: notifica al residente, analiza el expediente y, si encuentra fundamentos, puede retirar la aprobación del estatus. El proceso exige pruebas y ofrece instancias para responder y apelar.

Paralelamente, el Departamento de Estado puede anular visas o emitir alertas a consulados si detecta irregularidades en trámites realizados desde el exterior. Es una coordinación entre dependencias que dificulta la defensa del caso cuando aparecen inconsistencias.

Qué hacer si te llega una notificación del Uscis

Si recibes una comunicación oficial, lo primero es consultar con un abogado especializado en inmigración. Luego, debes:

Reunir pruebas que acrediten la veracidad de la solicitud inicial: recibos, declaraciones juradas y registros de residencia fortalecen la defensa.

Evitar ignorar la notificación: la falta de respuesta puede acelerar la pérdida del estatus.

Además, se aconseja mantener las obligaciones fiscales y la documentación al día, así como registrar estadías en los EE. UU. y salidas del país. Si existió un error administrativo, hay herramientas como apelaciones, mociones y, en situaciones extremas, acciones judiciales. Actuar con rapidez y con pruebas es fundamental.