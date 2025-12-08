Confirmado: todos los bancos cerrarán por 24 horas antes de que termine el año y no se podrán hacer operaciones presenciales.

Los bancos siguen siendo una de las instituciones más frecuentadas por los colombianos para sus gestiones. El Gobierno ahora anunció que por 24 horas las oficinas de todas las entidades financieras permanecerán cerradas.

Estos cierres bancarios suelen causar sorpresa y obligan a reorganizar planes. Aunque las plataformas digitales continúan funcionando, la atención presencial en sedes y sucursales queda suspendida.

En este escenario, especialistas financieros recomiendan anticipar algunas operaciones necesarias. No se trata de una medida rara, sino de una práctica habitual dentro del sistema bancario colombiano.

Confirmado: cerrarán todos los bancos durante 24 horas

El Gobierno de Colombia confirmó el cierre total de bancos en todo el país para cada feriado nacional. Por lo tanto, el 25 de diciembre, Navidad, las sucursales permanecerán cerradas y no habrá servicio presencial.

Los cajeros automáticos funcionarán con normalidad durante el festivo (Fuente: archivo).

Los usuarios podrán efectuar pagos, transferencias y consultas de saldo sin inconvenientes mediante estos canales:

Cajeros automáticos

Banca móvil

Portales web

Esta disposición regirá en todo el territorio de acuerdo con el calendario de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras (Asobancaria). Durante esa jornada, los bancos garantizan que los servicios virtuales y electrónicos continúen disponibles.

Recomendaciones para el cierre de bancos en Navidad

Ante el cierre bancario durante la festividad, los usuarios deben adelantar consignaciones, retiros en ventanilla o procesos crediticios antes de la fecha señalada. Así se evitan contratiempos con pagos atrasados o trámites que no es posible gestionar en línea.

También es aconsejable disponer de efectivo suficiente y revisar previamente los límites de retiro en cajeros automáticos. Planear estos pasos permite enfrentar el cierre bancario en feriados nacionales sin dificultades y con mayor tranquilidad sobre las operaciones financieras.

Calendario oficial de festivos en Colombia para 2026

Estos son los 18 días festivos confirmados en Colombia para 2026: