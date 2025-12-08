En esta noticia
Los bancos siguen siendo una de las instituciones más frecuentadas por los colombianos para sus gestiones. El Gobierno ahora anunció que por 24 horas las oficinas de todas las entidades financieras permanecerán cerradas.
Estos cierres bancarios suelen causar sorpresa y obligan a reorganizar planes. Aunque las plataformas digitales continúan funcionando, la atención presencial en sedes y sucursales queda suspendida.
En este escenario, especialistas financieros recomiendan anticipar algunas operaciones necesarias. No se trata de una medida rara, sino de una práctica habitual dentro del sistema bancario colombiano.
Confirmado: cerrarán todos los bancos durante 24 horas
El Gobierno de Colombia confirmó el cierre total de bancos en todo el país para cada feriado nacional. Por lo tanto, el 25 de diciembre, Navidad, las sucursales permanecerán cerradas y no habrá servicio presencial.
Los usuarios podrán efectuar pagos, transferencias y consultas de saldo sin inconvenientes mediante estos canales:
- Cajeros automáticos
- Banca móvil
- Portales web
Esta disposición regirá en todo el territorio de acuerdo con el calendario de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras (Asobancaria). Durante esa jornada, los bancos garantizan que los servicios virtuales y electrónicos continúen disponibles.
Recomendaciones para el cierre de bancos en Navidad
Ante el cierre bancario durante la festividad, los usuarios deben adelantar consignaciones, retiros en ventanilla o procesos crediticios antes de la fecha señalada. Así se evitan contratiempos con pagos atrasados o trámites que no es posible gestionar en línea.
También es aconsejable disponer de efectivo suficiente y revisar previamente los límites de retiro en cajeros automáticos. Planear estos pasos permite enfrentar el cierre bancario en feriados nacionales sin dificultades y con mayor tranquilidad sobre las operaciones financieras.
Calendario oficial de festivos en Colombia para 2026
Estos son los 18 días festivos confirmados en Colombia para 2026:
- 1 de enero: Año Nuevo
- 12 de enero (puente): Día de los Reyes Magos
- 23 de marzo (puente): Día de San José
- 2 de abril: Jueves Santo
- 3 de abril: Viernes Santo
- 1 de mayo: Día del Trabajo
- 18 de mayo (puente): Ascensión de Jesús
- 8 de junio (puente): Corpus Christi
- 15 de junio (puente): Sagrado Corazón de Jesús
- 29 de junio (puente): San Pedro y San Pablo
- 20 de julio: Día de la Independencia
- 7 de agosto: Batalla de Boyacá
- 17 de agosto (puente): Asunción de la Virgen
- 12 de octubre (puente): Día de la Raza
- 2 de noviembre (puente): Día de Todos los Santos
- 16 de noviembre (puente): Independencia de Cartagena
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre: Navidad