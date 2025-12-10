Fuerte sismo sacude a Colombia: de cuánto fue el temblor que despertó al centro del país esta madrugada.

Un importante sismo sorprendió en la madrugada del miércoles centro de Colombia incluyendo a Bogotá. Hasta el momento las autoridades no han informado victimas o daños.

El temblor despertó a los habitantes de Bogotá y otras ciudades del país, como Bucaramanga, capital de Santander, Medellín y Cúcuta, donde la gente salió a la calle en medio de la noche por precaución.

El sorpresivo temblor llevó a las personas a salir de sus casas en medio de la noche (Fuente: archivo). Petrovich9

De cuánto fue el temblor según el Servicio Geológico Colombiano

Un sismo de magnitud 5,8 sacudió la madrugada de este miércoles Bogotá y otros lugares del centro de Colombia. Según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el temblor ocurrió a las 03:27 hora local (08:27 GMT) y su epicentro fue detectado a una profundidad de 150 kilómetros, en la región de Los Santos, en el departamento de Santander, por donde pasa una de las principales fallas geológicas que cruzan el país.

El sismo también se sintió en departamentos como Antioquia, Boyacá, Caldas, Tolima, Risaralda, Quindío, Meta, Norte de Santander, Casanare, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena, Valle del Cauca, Huila, Atlántico, Guaviare, Arauca y Chocó.

Que hacer durante un sismo según el Servicio Geológico Colombiano

Durante un temblor, el Servicio Geológico Colombiano recomienda mantener la calma y protegerse de inmediato dentro de la edificación. Lo más seguro es ubicarse bajo una mesa resistente o cerca de paredes internas y columnas estructurales, alejándose de ventanas, objetos que puedan caer y elementos de vidrio.

Si no es posible resguardarse en un punto seguro, se aconseja evacuar de manera ordenada, sin utilizar ascensores y manteniéndose lejos de escaleras y superficies inestables. En exteriores, lo ideal es buscar espacios abiertos, alejados de postes, cables y fachadas que puedan desprenderse.