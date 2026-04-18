El Gobierno de China entregó a Costa Rica un lote de seis autobuses eléctricos como parte de un acuerdo de cooperación bilateral. La iniciativa, dirigida al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), busca apoyar al país centroamericano en su transición hacia un transporte público más limpio y sostenible. La donación no se limita a los vehículos: también incluye intercambios técnicos y capacitación para el personal costarricense encargado de operar y mantener las unidades, según informó la Cancillería de Costa Rica. Cada unidad tiene capacidad para 83 pasajeros y está equipada con una batería de 350 kilovatios hora. El tiempo de recarga estimado es de dos horas y la autonomía promedio alcanza los 300 kilómetros por carga, de acuerdo con la información oficial. Desde el punto de vista ambiental, estos vehículos representan un avance significativo: no generan contaminación sonora y emiten un 98% menos de gases contaminantes en comparación con un autobús diésel convencional, según datos de la Cancillería costarricense, citados por EFE. Las unidades están pensadas para operar fuera del área metropolitana y para el traslado de trabajadores en zonas francas. También servirán para explorar modelos de negocio que incentiven la adopción de tecnologías sostenibles en el transporte de personas, de acuerdo con lo expresado por la Cancillería. Costa Rica tiene como objetivo convertirse en un país descarbonizado para el año 2050. Para ello, avanza en la transición hacia energías limpias en distintos sectores, siendo el transporte público uno de los frentes prioritarios. El vicecanciller costarricense, Alejandro Solano, agradeció al embajador chino, Tang Heng, el gesto de cooperación y reafirmó el compromiso de Costa Rica de profundizar los lazos con China. Costa Rica y China establecieron relaciones diplomáticas en 2007, luego de que el país centroamericano cortara vínculos con Taiwán. Desde entonces, la cooperación entre ambos creció de manera sostenida. Entre los proyectos más destacados de esa relación figuran: La llegada de los autobuses eléctricos suma un nuevo capítulo a esa historia de cooperación y pone en marcha, de forma concreta, la apuesta costarricense por un transporte público más limpio y eficiente.