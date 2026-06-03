Es un hecho: Bogotá, Cali y Medellín prohibirán el ingreso y salida de los ciudadanos que posterguen este trámite con su pasaporte. (Representación creada con IA)

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Para los extranjeros que viajan desde fuera del continente americano no existen atajos en la frontera colombiana: el pasaporte es el único documento que les permite entrar o salir del país. Sin él, o con él vencido o en mal estado, el control migratorio no autoriza el paso, aunque el viajero tenga todo lo demás en regla.

La posibilidad de moverse solo con un documento de identidad nacional existe únicamente para los ciudadanos de la CAN y el Mercosur. Quien no pertenece a esos bloques no puede reemplazar la libreta por una cédula ni por un carné equivalente: necesita pasaporte y, según su nacionalidad, también una visa.

Qué documentos le exige Colombia a los viajeros de otros continentes

El visado no se le pide a todos. Más de 90 nacionalidades están exentas de visa para estadías cortas de turismo —entre ellas buena parte de Europa, además de viajeros japoneses o australianos—, pero incluso ese grupo debe presentar el pasaporte en regla. El resto debe tramitar el permiso antes de comprar el tiquete, porque sin él la aerolínea ni siquiera autoriza el embarque.

También pesa la vigencia: el documento no puede estar vencido y conviene que conserve un margen de validez, porque una libreta a punto de expirar suele generar problemas tanto en el embarque como en el control. Al llegar, Migración Colombia estampa en el pasaporte el permiso de ingreso, otra razón por la que el documento debe poder sellarse y leerse sin inconvenientes.

Lo que se revisa en el puesto de control:

Pasaporte vigente, legible y sin daños en la carátula ni en el chip.

Visa, cuando la nacionalidad del viajero la exige.

Registro del formulario Check-Mig antes del vuelo internacional.

Para turismo, el Permiso de Ingreso y Permanencia (PIP), que autoriza hasta 90 días, prorrogables hasta un máximo de 180 por año.

Pasaporte deteriorado: por qué frenan el viaje aunque esté pago

Migración Colombia tiene la obligación de verificar la integridad y la autenticidad de cada documento, mientras que la Cancillería es la entidad que, del lado colombiano, expide las visas y regula el ingreso de extranjeros. Una carátula desprendida, hojas rotas o un chip averiado bastan para que el viajero no supere el filtro, incluso con el equipaje ya despachado.

Migración Colombia tiene la obligación de verificar la integridad y la autenticidad de cada documento. (Fuente: ChatGPT)

Cuando el deterioro ya está, no hay solución improvisada: ni cinta ni pegamento son aceptados. La única salida es la renovación del pasaporte ante las autoridades del país emisor —por lo general, su consulado—, un trámite que puede tardar días o semanas y arruinar el plan de viaje.

Recomendaciones para no quedar varado en el control migratorio

Revisar con semanas de anticipación que la libreta no tenga dobleces, humedad ni esquinas despegadas.

Confirmar la fecha de vencimiento y, si está cerca, renovar antes de viajar.

Verificar si la nacionalidad requiere visa para Colombia y gestionarla con tiempo.

Evitar grapas y ganchos, y no guardar el pasaporte en lugares que dañen el chip electrónico.

Si la libreta ya presenta daños, lo más seguro es tramitar una nueva en el consulado del país de origen antes de reservar el vuelo: ningún sello, cinta o arreglo casero se acepta en los puestos de control de El Dorado (Bogotá), José María Córdova (Medellín) o Alfonso Bonilla Aragón (Cali).