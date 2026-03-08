El megaproyecto Xala, situado en Costalegre (Jalisco, México), se posiciona como una de las iniciativas turísticas más relevantes del Pacífico mexicano. Este desarrollo abarca una extensa área natural donde se erige Six Senses Xala, el primer resort de la marca en el país, con apertura programada para 2026. La propuesta se caracteriza por la combinación de alojamiento de lujo y un enfoque que prioriza la conservación del entorno, asegurando una intervención moderada en el paisaje. Xala incorpora áreas hoteleras, espacios residenciales y zonas abiertas que conviven con el ambiente costero. Su magnitud lo establece como uno de los proyectos turísticos más significativos de la región, ofreciendo una propuesta que fusiona comodidad, diseño y proximidad con la naturaleza. Xala se presenta como un destino orientado al bienestar, la naturaleza y las experiencias locales, con el objetivo de posicionarse como una referencia de turismo responsable en Costalegre. Según información oficial del proyecto, Xala busca consolidar un modelo de turismo que respete el ambiente y a las comunidades de la zona. El entorno cuenta con playas, esteros y vegetación costera que forman parte del atractivo natural del lugar. El desarrollo incorpora senderos y espacios abiertos diseñados para integrarse al paisaje. La propuesta apuesta por un diseño de baja densidad, con construcciones que no alteren de forma agresiva la fisonomía del terreno. El proyecto es liderado por un equipo con vasta experiencia en desarrollos hoteleros y residenciales de alta gama. Su objetivo se centra en establecer un destino de lujo que integre comodidad, arquitectura armónica con el entorno y prácticas sostenibles. Asimismo, Xala fomenta iniciativas destinadas a respaldar a las comunidades adyacentes a través de programas educativos y culturales. Xala se sitúa a una distancia conveniente del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, que es uno de los principales puntos de acceso al Pacífico mexicano. Además, se proyecta que se establecerá una conexión con la nueva terminal aérea de Chalacatepec‑Tomatlán. Para aquellos que anhelan un destino que integre naturaleza, confort y serenidad, Costalegre sigue consolidándose como uno de los lugares más atractivos para el turismo en México.