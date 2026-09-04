En esta noticia ¿Cuáles son los cortes de agua programados?

El racionamiento de agua ha finalizado, marcando el fin de una etapa crítica en el servicio en Colombia. Sin embargo, algunos distritos de continuarán experimentando cortes parciales por un periodo máximo de 24 horas.

Durante este viernes 4 de septiembre, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) implementará interrupciones del servicio por trabajos de mantenimiento que buscan mejorar la infraestructura y garantizar un suministro más eficiente en el futur.

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Cortes de agua en Colombia (foto: Pexels).

¿Cuáles son los cortes de agua programados?

Las localidades que sufrirán cortes de suministro de agua, las calles afectadas, los horarios de aplicación y los motivos de la reducción del suministro son los siguientes:

Engativá

Los cortes de suministro se realizarán en Jardín Botánico, Normandía, CUR Compensar, Centro de Alto Rendimiento Coldeportes, Complejo El Salitre, Instituto Técnico Centro Don Bosco, Colegio Militar Simón Bolívar, Universidad Libre de la Calle 26 a la Calle 63, entre la Carrera 68 a la Carrera 72 desde las 10:00 a.m. por verificación Macromedidor.

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