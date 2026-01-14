Campesinos del Cauca se movilizan contra el posible regreso de las fumigaciones con glifosato.

Campesinos de distintas zonas rurales del Cauca comenzaron a organizar movilizaciones para expresar su rechazo frente al posible regreso de las fumigaciones aéreas con glifosato en el departamento. La posición fue definida tras un encuentro comunitario realizado en el corregimiento de Huisitó, en el municipio de El Tambo.

Durante la reunión participaron delegados campesinos de varias localidades, quienes manifestaron su preocupación por el impacto que tendría la reactivación de esta estrategia de erradicación en los territorios rurales donde habitan y producen sus alimentos.

Con este escenario, las comunidades señalaron que la aspersión aérea no solo afecta los cultivos de uso ilícito, sino también la producción agrícola legal, las fuentes de sustento y las condiciones de vida de las familias campesinas que dependen del trabajo en el campo.

Representantes de municipios como El Tambo, Argelia, Balboa, El Patía, Miranda y Cajibío, además de sectores rurales de Popayán, coincidieron en que cualquier decisión sobre erradicación debe contar con consulta previa y participación directa de las comunidades involucradas.

Reclamo por acuerdos de sustitución voluntaria

Durante el encuentro, los voceros recordaron que existen compromisos previos del Estado relacionados con la sustitución voluntaria de cultivos, los cuales -según afirmaron- deberían mantenerse como eje central de la política antidrogas en la región.

De acuerdo con lo expresado por las organizaciones campesinas, retomar las fumigaciones con glifosato desconoce esos acuerdos y profundiza la tensión entre el Gobierno y las comunidades rurales del Cauca, que insisten en soluciones concertadas y sostenibles.

Impactos sociales y ambientales en el centro del reclamo

Los participantes también advirtieron sobre los posibles efectos sociales y ambientales de la aspersión aérea, señalando riesgos para los suelos, las fuentes de agua y la salud de quienes habitan en las zonas intervenidas.

En ese contexto, los líderes explicaron que las movilizaciones buscan visibilizar estas preocupaciones y defender los derechos de las comunidades campesinas, además de impulsar alternativas productivas que permitan una transición económica gradual en los territorios donde hoy existen cultivos de uso ilícito.

Protestas previstas y pedido de diálogo

Según lo informado por el Diario del Huila, las protestas están previstas para los próximos días y tendrían como punto central la ciudad de Popayán, donde las organizaciones esperan llamar la atención de las autoridades nacionales.

Foto: archivo.

Los organizadores indicaron que el objetivo principal es abrir un espacio de diálogo con el Gobierno para exponer su postura frente a la política de erradicación que se evalúa retomar en el departamento y reiterar la necesidad de soluciones construidas junto a las comunidades rurales del Cauca.