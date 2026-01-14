Colombia reactiva su Comisión Asesora de Relaciones Exteriores en medio de tensiones con Estados Unidos y Venezuela

Angie Rodríguez presentó su renuncia irrevocable a la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y a la Secretaría General de la Presidencia, una decisión que ella misma calificó como libre y voluntaria y que marca un nuevo remezón en el círculo más cercano del presidente Gustavo Petro.

La funcionaria asumirá ahora la gerencia en propiedad del Fondo Adaptación, entidad clave para la recuperación de zonas afectadas por desastres y la respuesta al cambio climático en Colombia.

¿Por qué renunció Angie Rodríguez al Dapre y a la Secretaría General de Presidencia?

La renuncia fue confirmada a través de la cuenta oficial del Dapre en la red social X, donde se difundió un mensaje atribuido a la propia Rodríguez. En el texto, la exdirectora aseguró que tomó la decisión “por iniciativa propia y de manera libre y voluntaria”, subrayando que se retira “con la frente en alto y con tranquilidad”.

En su mensaje, Rodríguez resaltó su origen popular y defendió su gestión al frente de uno de los despachos más influyentes del Ejecutivo, encargado de articular la agenda presidencial y coordinar buena parte del funcionamiento interno del Gobierno.

¿Qué dijo Angie Rodríguez tras anunciar su salida del Gobierno?

En la comunicación pública, Rodríguez afirmó sentirse orgullosa de haber representado el cargo “con dignidad y honestidad”, en una declaración con fuerte tono personal y político. Hasta el momento, el presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado oficialmente sobre la renuncia de quien fue considerada una de sus funcionarias más cercanas dentro de la Casa de Nariño.

El silencio del mandatario se da en medio de un contexto complejo, marcado por tensiones internas y cruces de denuncias entre altos funcionarios del Gobierno nacional.

¿Cuál será el nuevo cargo de Angie Rodríguez en el Fondo Adaptación?

Tras dejar el Dapre, Angie Rodríguez asumirá como gerente en propiedad del Fondo Adaptación, una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda. Este organismo fue creado para liderar procesos de reconstrucción tras emergencias y para ejecutar proyectos de adaptación al cambio climático, un tema prioritario en la agenda del actual Gobierno.

Su llegada al Fondo Adaptación se produce en un momento sensible, con la entidad bajo la lupa por denuncias relacionadas con la gestión contractual y el manejo de recursos públicos.

¿Qué controversias rodearon la salida de Angie Rodríguez del Dapre?

La renuncia se conoce semanas después de que Rodríguez denunciara un robo en la vivienda de sus padres en Bogotá y revelara haber recibido amenazas de muerte, incluso contra su hijo. Estos hechos generaron preocupación en sectores políticos y reavivaron el debate sobre la seguridad de los altos funcionarios del Estado.

A esto se suman las diferencias internas dentro del Gobierno. Rodríguez manifestó su inconformidad por el nombramiento de José Alexis Mahecha en un alto cargo del Ministerio de Hacienda, funcionario que había trabajado en el extinto DAS y que anteriormente fue subdirector del Dapre, cargo del que salió tras choques con ella. En un primer momento, el presidente Petro le solicitó la renuncia, pero posteriormente la ratificó en el puesto.

¿Qué relación tuvo Angie Rodríguez con las denuncias sobre la UNGRD y el Fondo Adaptación?

Otro frente de tensión fue su enfrentamiento con Carlos Carrillo, actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Carrillo anunció la radicación de una queja por presunto acoso laboral contra Rodríguez, presentada semanas después de que ella denunciara posibles irregularidades en la gestión del Fondo Adaptación y en algunos contratos asociados.

Tras estas denuncias, la Contraloría General anunció indagaciones preliminares y la Procuraduría abrió revisiones sobre eventuales irregularidades en la adjudicación de contratos, lo que elevó el nivel de escrutinio sobre las entidades involucradas.

¿Cuál es la trayectoria profesional de Angie Rodríguez?

Angie Rodríguez es administradora pública, con especialización en gestión pública y una maestría en derechos humanos, gestión de la transición y posconflicto. Su carrera en el sector público ha sido amplia y diversa: trabajó en el Ministerio de Trabajo, pasó por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el Concejo de Bogotá y la Contraloría General de la República.

Además, fue asesora en el Senado de la República entre 2022 y 2023, antes de llegar al Gobierno nacional, donde se convirtió en una de las figuras más visibles del equipo presidencial.