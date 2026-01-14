El Gobierno confirmó ajustes que devolverán dos feriados clave y habilitarán nuevos fines de semana largos (Fuente: Freepik).

El descanso vuelve a ganar terreno en Colombia. El Gobierno nacional confirmó oficialmente que en 2026 el país recuperará dos feriados que no habían logrado convertirse en puente en años recientes, lo que se traducirá en dos nuevos fines de semana largos que impactarán de lleno la agenda laboral, el turismo y la planificación de vacaciones de los trabajadores.

La medida ya quedó incorporada en el calendario oficial de festivos y responde a la aplicación de la Ley Emiliani, que en 2026 jugará a favor de los empleados al permitir que varias fechas clave se trasladen al lunes. El resultado: más días de descanso efectivo y un número mayor de puentes frente a lo ocurrido en 2025.

¿Cuántos festivos tendrá Colombia en 2026 y cuántos serán puente?

Para 2026, Colombia contará con 18 días festivos oficiales, una cifra superior a la registrada en 2025. De ese total, 11 festivos serán puente, es decir, se trasladarán al lunes para garantizar tres días consecutivos de descanso.

El aumento se explica porque varias fechas que el año anterior cayeron en domingo ahora coincidirán con lunes o podrán moverse gracias a la legislación vigente. Esto representa más oportunidades de descanso remunerado tanto para trabajadores del sector público como del privado.

El Gobierno decretó que el país recupera dos feriados para 2026.

¿Cuáles son los dos feriados que el país recupera en 2026?

Los dos feriados que marcan la diferencia en el calendario de 2026 son aquellos que, por cómo caen las fechas y por la aplicación de la ley, volverán a convertirse en puente después de varios años.

Uno de ellos es el Sagrado Corazón de Jesús, que quedará trasladado al lunes 15 de junio, consolidando un fin de semana largo que no siempre se logra. A este se suma el Día de la Independencia, que permitirá un puente el lunes 20 de julio, algo que no ocurría con regularidad y que reactiva uno de los fines de semana largos más esperados del año.

En la práctica, esto significa dos nuevos findes XL confirmados para 2026 que no estaban garantizados en calendarios anteriores.

¿Por qué la Ley Emiliani permite más puentes en 2026?

La clave está en la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, que ordena trasladar varios festivos al lunes siguiente cuando no caen en ese día. El objetivo de esta norma es claro: fomentar el turismo interno, facilitar los desplazamientos y permitir una mejor organización del descanso laboral.

En 2026, la distribución del calendario hace que esta ley tenga un impacto mayor que en años recientes, permitiendo la recuperación de puentes que se habían perdido simplemente por la coincidencia de fechas.

¿Qué festivos cambiarán de fecha y pasarán a lunes en 2026?

Uno de los primeros ajustes que deberán tener en cuenta los colombianos es el del Día de los Reyes Magos. Aunque tradicionalmente se asocia al 6 de enero, en 2026 el festivo se trasladará al lunes 12 de enero, generando uno de los primeros fines de semana largos del año.

Lo mismo ocurrirá con varias fechas religiosas y civiles que, por ley, se moverán al lunes correspondiente, modificando la rutina laboral y reordenando los planes de viaje y descanso de miles de familias.

Calendario completo de festivos y puentes en Colombia para 2026

Este es el listado oficial de días festivos que regirán en Colombia durante 2026, incluyendo los nuevos puentes confirmados: