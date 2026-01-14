La medida apunta a mejorar la empleabilidad y la proyección internacional de los estudiantes (Fuente: archivo).

El sistema educativo de Colombia se alista para un cambio de fondo que impactará a miles de estudiantes en todo el país. A partir de 2026, los colegios oficiales deberán incorporar una nueva materia obligatoria orientada a fortalecer la inserción laboral y las oportunidades académicas: el aprendizaje de un idioma, como parte de una estrategia de internacionalización impulsada por el Gobierno nacional.

La decisión se formalizó tras un acuerdo entre el Ministerio de Educación Nacional, la Embajada de la República Federal de Alemania y el Goethe-Institut, alianza que busca ampliar la oferta de lenguas extranjeras más allá del inglés y conectar la educación pública con demandas reales del mercado global.

¿Cuál es la nueva materia obligatoria que tendrán los colegios públicos desde 2026?

La asignatura que se sumará al pénsum académico es alemán como lengua extranjera. Será de carácter obligatorio en los colegios oficiales que entren progresivamente al programa, con contenidos alineados a estándares internacionales y un enfoque práctico, pensado para el mundo académico y laboral.

Desde el Ministerio de Educación Nacional explicaron que no se trata solo de aprender un idioma, sino de brindar a los estudiantes una herramienta concreta que les permita competir por becas, intercambios, estudios técnicos y oportunidades de empleo, tanto en Colombia como en el exterior.

¿Por qué el alemán se considera una materia clave para conseguir trabajo?

El alemán es uno de los idiomas más demandados en sectores como la industria, la ingeniería, la tecnología, la investigación y la formación técnica especializada. Alemania, además, es uno de los principales socios comerciales y académicos de Colombia en Europa.

Dominar esta lengua abre puertas a programas de formación dual, pasantías, convenios universitarios y ofertas laborales vinculadas a empresas con presencia internacional. Por eso, el Gobierno considera que incluir alemán en la educación pública contribuye directamente a mejorar la empleabilidad de los jóvenes.

¿Cómo se implementará la nueva asignatura en los colegios oficiales?

La implementación será gradual y tendrá en cuenta las condiciones de cada territorio. El Ministerio de Educación Nacional coordinará el proceso junto con las Secretarías de Educación, definiendo planes de estudio flexibles y etapas de incorporación según la disponibilidad de docentes y la capacidad institucional de cada colegio.

El programa contará con acompañamiento técnico, académico y cultural por parte del Goethe-Institut, entidad reconocida a nivel mundial por la enseñanza del alemán, y con el apoyo institucional de la Embajada de Alemania para fortalecer la cooperación educativa.

¿Los docentes recibirán capacitación para enseñar alemán?

Sí. Uno de los ejes centrales del acuerdo es la formación gratuita de docentes del sector oficial. Los profesores que participen en el programa accederán a capacitación especializada en idioma y pedagogía, con el objetivo de garantizar una enseñanza de calidad y la sostenibilidad del proyecto en el tiempo.

Este componente es clave para que la nueva materia no dependa exclusivamente de recursos externos, sino que se consolide dentro del sistema educativo público colombiano.

¿El programa tendrá el mismo alcance en todo el país?

El Ministerio de Educación aclaró que la adopción del alemán no será idéntica en todas las regiones desde el inicio. La cobertura dependerá de factores como la infraestructura educativa, la formación de maestros y las prioridades regionales.

Sin embargo, la meta oficial es que hacia 2026 el alemán haga parte de la oferta académica de un número significativo de colegios públicos, garantizando un acceso equitativo y progresivo para estudiantes de distintas zonas del país.