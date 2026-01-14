Carnaval de Barranquilla 2026: cuándo empieza, cuánto dura y cuáles son sus eventos principales. (Imagen: archivo)

Barranquilla ya tiene definido el calendario oficial del Carnaval 2026, una de las celebraciones culturales más importantes de Colombia y América Latina. La fiesta, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, combina tradición, desfiles multitudinarios y actividades que se extienden durante varias semanas.

Con el anuncio de las fechas, tanto residentes como turistas comienzan a organizar su agenda para participar de los eventos más emblemáticos que transforman a la ciudad en un gran escenario al aire libre.

Cuándo empieza el Carnaval de Barranquilla 2026

El Carnaval de Barranquilla no arranca únicamente en febrero. Las actividades comienzan en enero, con el llamado precarnaval, una etapa clave que marca el inicio oficial de la temporada festiva.

Entre los primeros eventos se destacan la apertura de exposiciones culturales en espacios públicos, la Lectura del Bando, donde la Reina recibe simbólicamente el poder de la ciudad, y La Guacherna, el tradicional desfile nocturno que recorre el centro histórico.

Cuánto dura el Carnaval de Barranquilla

Las fechas centrales del Carnaval de Barranquilla 2026 se desarrollarán del sábado 14 al martes 17 de febrero. Durante esos cuatro días se concentran los desfiles y celebraciones de mayor convocatoria, con miles de artistas, comparsas y espectadores.

Aunque los actos principales duran cuatro jornadas, la programación completa se extiende por varias semanas si se incluyen los eventos previos y las actividades posteriores en barrios y escenarios alternos.

Cuáles son los eventos principales del Carnaval de Barranquilla

El calendario oficial incluye una serie de eventos tradicionales que se repiten cada año y que forman parte de la identidad cultural de la ciudad:

Batalla de Flores (sábado 14 de febrero): el desfile más emblemático, que se realiza sobre la Vía 40 y abre formalmente los días centrales del Carnaval.

Gran Parada de Tradición (domingo 15 de febrero): dedicada a las danzas folclóricas tradicionales como la cumbia, el congo y el mapalé.

Gran Parada de Comparsas y Festival de Orquestas (lunes 16 de febrero): combina coreografías modernas con espectáculos musicales de distintos géneros.

Muerte de Joselito (martes 17 de febrero): acto simbólico que marca el cierre del Carnaval y el regreso a la rutina cotidiana.

Actividades destacadas del precarnaval

Antes de los días centrales, el precarnaval cumple un rol fundamental en la programación. Durante enero y comienzos de febrero se realizan eventos culturales, muestras artísticas y desfiles que permiten una participación más cercana de los barrios.

Estas actividades funcionan como antesala de las grandes jornadas y ayudan a distribuir la afluencia de público a lo largo del calendario.

Información clave para quienes planean viajar

Con las fechas confirmadas, las autoridades y organizadores recomiendan planificar con anticipación. La demanda hotelera suele incrementarse desde enero y muchos eventos cuentan con aforos controlados.

Además, parte de la programación se desarrolla en espacios públicos y otra en escenarios con boletería, por lo que se aconseja consultar con tiempo el calendario oficial y las condiciones de ingreso a cada evento.